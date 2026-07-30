Purnia News: पूर्णिया सेवा शिविर का उद्घाटन
Purnia News: पूर्णिया में बुधवार को कटोरिया प्रखण्ड के दुलीसार में पूर्णिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। यह शिविर पिछले 13 वर्षों से कावरियों को आवास, भोजन और अन्य सुविधाएँ प्रदान कर रहा है। विधायक मनोज यादव ने इसके कार्यकर्ताओं की सराहना की और सेवा के प्रति इसके समर्पण की चर्चा की।
Purnia News: पूर्णिया। बुधवार को बांका जिला के कटोरिया प्रखण्ड के दुलीसार में पूर्णिया सेवा शिविर का उद्घाटन बेलहर विधायक मनोज यादव, एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल एवं पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन से पूर्व पूर्णिया सेवा शिविर ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा की मौजूदगी में देवाधिदेव की पूजा अर्चना की गई।अतिथियों ने विधान के साथ महावीर जी की ध्वजा भी स्थापित किया।गौरतलब है कि पूर्णिया सेवा शिविर विगत 13 वर्षों से कावरियों की सेवा के लिए शिविर आयोजित करता रहा है जहां कावरियों को आवासन ,भोजन, पानी, चाय आदि उपलब्ध कराई जाती है। मौके पर विधायक मनोज यादव ने पूर्णिया सेवा शिविर की सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से महीनों शिविर के कार्यकर्ताओं द्वारा कांवरियों की दिन-रात सेवा की जाती है वह सराहनीय है।
सेवा का यह अद्भुत मिसाल है क्योंकि यह निःस्वाथ सेवा है।वहीं, एमएलसी अग्रवाल ने कहा कि यह शिविर आस्था,सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है जिसके लिए ट्रस्ट के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं।वहीं पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि महादेव ने बताया कि जनकल्याण और मानवता ही असली धर्म है।विश्वकल्याण की जब बात आई तो उन्होंने विषपान भी करने से गुरेज नहीं किया।कहा कि, पूर्णिया सेवा शिविर ने साबित किया है कि सेवा का कोई विकल्प नहीं होता है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर कुशवाहा ने कहा कि आमजनों के सहयोग से यहां दिन-रात कावरियों की सेवा की जाती है।उन्होंने कांवर पथ पर चलने वाले कावरियों को शिविर आने के लिए आमंत्रित किया।इस मौके पर भाजपा नेता विनोद यादव, संतोष यादव, मुकेश जायसवाल, गौरव पासवान, रितेश कुमार, मुकेश चौधरी, राकेश कुमार, मृगेंद्र देव,पंकज श्रीवास्तव, मनोज सिंह आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।