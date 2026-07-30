Purnia News: हर हर महादेव के उद्घोष से शिवमय हुआ बनमनखी

Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध धीमेश्वर धाम मंदिर में एक महीने तक चलने वाला राजकीय श्रावणी महोत्सव गुरुवार को शुरू हो गया। राजकीय श्रावणी महोत्सव का विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, एडीएम राजकुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम, नगर परिषद अध्यक्ष संजना देवी, प्रखंड प्रमुख कामेश्वर टुडू समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन एवं फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि यहां आयोजित होने वाले श्रावणी महोत्सव से आस्था के साथ-साथ समाज का विकास जुड़ा हुआ है।

यहां श्रावणी महोत्सव के आयोजन से 200 से अधिक परिवारों को एक महीने का रोजगार मिला है। हमारा प्रयास है कि बाबा धाम की तर्ज पर यहां का भी विकास हो तथा यहां के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजी रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि मनिहारी से धीमेश्वर धाम कुल 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। विधायक ने मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवंगत कमल सिंह के पुत्र अमरदीप सिंह को साल उठाकर एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं एडीएम राजकुमार गुप्ता ने कहा कि बनमनखी में आयोजित होने वाले राजकीय श्रावणी महोत्सव को पूरी गरिमा एवं उच्चता के साथ मनाया जाए इसके लिए जिला प्रशासन कटिबंध है। उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद मुझे पता चला है कि पिछले साल श्रावणी मेला के दौरान एक महीने में तकरीबन 25 लाख श्रद्धालुओं ने यहां जलाभिषेक किया था। उम्मीद है कि यह संख्या इस बार और आगे बढ़ेगी। अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोशन कुमार ने कहा कि इस तरह का आयोजन बनमनखी के लिए गर्व की बात है हम लोग लगातार राजकीय श्रावणी महोत्सव की आयोजन को लेकर बीते एक महीने से तैयारी में लगे हुए हैंञ सभी पदाधिकारी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। यहां 28 स्थान को चिन्हित करते हुए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी का डेपुटेशन किया गया है। 16 स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परिसर में दो हाई मास्क लाइट निर्बाध रूप से संचालित हो इसकी व्यवस्था की गई है। मंच संचालन शिक्षाविद डॉ संतोष कुमार सिंह ने किया। इसके अलावा बनमनखी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम, बनमनखी नगर परिषद सभापति संजना देवी, जानकीनगर नगर पंचायत अध्यक्ष रमेश पासवान, प्रखंड प्रमुख कामेश्वर टुडू आदि ने भी संबोधित किया कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का पुष्प गुच्छ मोमेंटो देकर एवं माला पहनकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्व पदाधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज, 20 सूत्रीय अध्यक्ष संतोष चौरसिया, अमितेश सिंह, दिलीप झा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र मंडल, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, मुखिया गुड्डू चौधरी मौजूद आदि थे।