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Purnia News: विद्यालय की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे जनप्रतिनिधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: जानकीनगर, एक संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होने से अब गांव के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए दू

Purnia News: विद्यालय की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे जनप्रतिनिधि

Purnia News: जानकीनगर, एक संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होने से अब गांव के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। इसी क्रम में सोमवार को बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत मोहनिया चकला पंचायत के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाचांद सुखिया का स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और ग्रामीणों ने निरीक्षण किया। विद्यालय में पठन-पाठन, साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था देखकर लोगों ने संतोष जताया। विद्यालय को वर्ष 2020-21 में मध्य विद्यालय से उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया गया था। इससे पहले यहां कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई होती थी। अब कक्षा नौ से 12वीं तक की शिक्षा भी गांव में ही उपलब्ध है।

विद्यालय में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनने से छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का विद्यालय के प्रति जुड़ाव बढ़ा है। प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार ने बताया कि वर्तमान में कक्षा एक से पांच तक 337, कक्षा छह से आठ तक 313 तथा कक्षा नौ से 12वीं तक 530 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस प्रकार विद्यालय में करीब 1180 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के पठन-पाठन के लिए विद्यालय में कुल 25 शिक्षक-शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की विषयों के प्रति रुचि बढ़ी है। विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का असर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। तार्किक सोच पर आधारित मूल्यांकन से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ावा मिला है। इस दौरान पंचायत के मुखिया रत्नेश साह, सरपंच सुभाष साह, पंसस डब्बू पासवान उर्फ अभय कुमार पासवान, पूर्व मुखिया सुरेश यादव, राजद नेता संजीव कुमार उर्फ सोना पासवान, निर्मल झा, विमल झा, सुनील झा, विद्यालय शिक्षा समिति की अध्यक्ष काजल देवी, सचिव रीना देवी, राजेश झा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

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