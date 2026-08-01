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Purnia News: पांच अगस्त तक यलो अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया में शुक्रवार सुबह धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। हालांकि, सुबह रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री और अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री दर्ज किया। 1 से 5 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

Purnia News: पांच अगस्त तक यलो अलर्ट

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शुक्रवार सुबह से ही धूप खिलने से उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। हालांकि सुबह आठ बजे के आसपास रिमझिम बारिश हुई। बारिश के बाद उमस और तपिश बढ़ने लगी। उस पर बिजली की लुकाछिपी से लोगों की परेशानी और बढ़ गयी। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जबकि 1 से 5 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है।

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