Purnia News: भवानीपुर प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण की बढ़ी उम्मीद
Purnia News: भवानीपुर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का नया भवन निर्माण अब संभव हो सकता है। विधायक कलाधर प्रसाद मंडल की पहल पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने ग्रामीण विकास विभाग को जांच करने का निर्देश दिया है। नए भवन से लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और कार्यप्रणाली भी व्यवस्थित होगी।
Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता भवानीपुर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के नए भवन निर्माण की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की उम्मीद प्रबल हो गई है। रूपौली विधायक कलाधर प्रसाद मंडल की पहल पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विधायक को भी अवगत कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी इन्द्रवीर कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, रुपौली विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने दो जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भवानीपुर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के नए भवन निर्माण की मांग की थी।
उन्होंने अपने पत्र में वर्तमान भवन की समस्या एवं आम लोगों को हो रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को विधायक के पत्र में उठाए गए सभी बिंदुओं की नियमानुसार जांच कर आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही विभाग से यह भी कहा गया है कि की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी विधायक कलाधर प्रसाद मंडल एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय की भूमि का सरकारी अभिलेखों में विधिवत दर्जीकरण हो चुका है। इसके बाद भवन निर्माण का मार्ग लगभग साफ माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नए भवन के निर्माण से प्रखंड एवं अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी। साथ ही राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, दाखिल-खारिज, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आने वाले हजारों लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
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