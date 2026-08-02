Purnia News: स्वतंत्रता सेनानियों की धरती मदारघाट आज भी विकास की बाट जोह रहा

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कसबा नगर परिषद का ऐतिहासिक मदारघाट मोहल्ला आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभा

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कसबा नगर परिषद का ऐ historische मदारघाट मोहल्ला आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि और महात्मा गांधी के आगमन का साक्षी रहा यह इलाका वर्षों बाद भी विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक महत्व के बावजूद इस मोहल्ले की लगातार उपेक्षा की गई है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार आजादी से पहले मदारघाट स्थित गौशाला परिसर में कांग्रेस का कार्यालय संचालित होता था, जिसे 'प्रेमाश्रम' के नाम से जाना जाता था। जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी दारोगा प्रसाद चौधरी, बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी, अंबिका प्रसाद चौधरी, धनुषधारी चौधरी, फणिगोपाल सेन, भाला शास्त्री, जगमोहन मंडल और सूर्यनारायण चौधरी उर्फ टुन्नू बाबू सहित कई नेता यहां से स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करते थे। ग्रामीण बताते हैं कि वर्ष 1934 में महात्मा गांधी जब रेल मार्ग से अररिया जा रहे थे, तब मदारघाट पुल के समीप उनकी ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी थी। उस दौरान गांधीजी ने रेल के डिब्बे से बाहर आकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों से दान की अपील की थी। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृतियां आज भी स्थानीय लोगों के जेहन में जीवित हैं.

...दक्षिणी भाग में लगती थी बड़ी मंडी: एक समय मदारघाट के दक्षिणी भाग में बड़ी मंडी लगती थी, जहां दूर-दराज के व्यापारी कारोबार करने आते थे। बाद में यह मंडी समाप्त हो गई और इसका केंद्र गुलाबबाग बन गया। इसके बाद से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती चली गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी मोहल्ले में कई स्थानों पर करीब 50 वर्ष पुराने लोहे के बिजली के पोल और 440 वोल्ट की जर्जर तारें लगी हुई हैं, जो हादसे का कारण बन सकती हैं। नगर परिषद की ओर से पश्चिमी भाग के दो वार्डों में जलमीनार तो बनाई गई, लेकिन अब तक नियमित पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। शिक्षा व्यवस्था भी भवन के अभाव में प्रभावित है। फकीर चंद्र साह मध्य विद्यालय में मात्र चार कमरों में कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई होती है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय दरगाह टोला का भी इसी विद्यालय में संचालन होने से बच्चों को पर्याप्त कक्षाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। स्थानीय लोगों ने मदारघाट गौशाला पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य में भी अनियमितता का आरोप लगाया है.

...प्राथमिकता के आधार पर होगा विकास: इधर, वार्ड पार्षद अजीत प्रसाद साह उर्फ पंपोल ने कहा कि मदारघाट के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। जर्जर बिजली के पोल और तार बदलने के लिए बिजली विभाग को पत्र भेजा गया है। विद्यालय में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को भी प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं तथा विद्यालय के समीप जल्द ही हाईमास्ट लाइट भी स्थापित की जाएगी।