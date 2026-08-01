Purnia News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक घायल
Purnia News: पूर्णिया में एक युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे वह घायल हो गया। युवक की पहचान सोहन कुमार के रूप में हुई है। घटना सदर थाना के सिंघिया बस्ती में हुई, जब सोहन छत पर घर की ढलाई देखने गया था। उसका इलाज जीएमसीएच में किया गया।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। जिसका जीएमसीएच में इलाज किया गया। मामला सदर थाना के सिंघिया बस्ती की बताई जा रही है। युवक की पहचान सोहन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह घर की ढलाई देखने के लिए छत पर गया था कि हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया।
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