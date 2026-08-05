Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: 42 मिमी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया में हुई झमाझम बारिश ने किसानों को राहत दी है, लेकिन शहरवासियों के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। 42 मिलीमीटर बारिश के बाद कई मोहल्लों में जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण मच्छरों का प्रकोप और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

Purnia News: 42 मिमी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलजमाव, लोगों की बढ़ी परेशानी

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक हुई झमाझम बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, वहीं शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। करीब 42 मिलीमीटर बारिश के बाद पूर्णिया शहर के कई गली-मोहल्लों में जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: पूर्णिया: जलजमाव से राहगीर और व्यवसायी परेशान

जलजमाव की समस्या

कई स्थानों पर नालों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों और गलियों में जमा हो गया और सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं। जलजमाव के कारण सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को हुई। बच्चों को गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ा, जबकि कई मोहल्लों में लोगों के घरों के सामने पानी जमा रहने से दैनिक जीवन प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में भी जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बार यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शहर के डालर हाउस चौक, श्रीनगर हाता, प्रभात कॉलोनी, हनुमान नगर, जनता चौक, प्रोफेसर कॉलोनी, पॉलिटेक्निक चौक, महाराजी हाता, साहवान हाता, भट्टा बाजार, लाइन बाजार, मंझेली चौक, अरगड़ा चौक, रामबाग, सिपाही टोला, रामनगर, मधुबनी बाजार, खुश्कीबाग और गुलाबबाग समेत कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गंदे पानी के लंबे समय तक जमा रहने से मच्छरों के प्रकोप और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि, बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। धान की फसल को पर्याप्त पानी मिलने से खेतों में हरियाली लौट आई है। किसान अब धान की फसल में यूरिया का छिड़काव करने में जुट गए हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर हुई यह बारिश धान की बढ़वार के लिए लाभदायक साबित होगी.

मौसमी बीमारियों की आशंका भी बढ़ी

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से वायरल बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका भी बढ़ गई है। इस संबंध में मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी है और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद अगले तीन से चार दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है।

जलजमाव से राहगीर और व्यवसायी परेशान

हरदा, एक संवाददाता। एनएच-31 स्थित हरदा बाजार का सर्विस रोड हल्की बारिश के बाद ही तालाब में तब्दील हो जा रहा है। सड़क पर जलजमाव होने से बाजार आने वाले किसानों, व्यवसायियों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हरदा बाजार के सर्विस रोड पर थोड़ी सी बारिश के बाद भी पानी जमा हो जाता है। इससे पैदल चलने वाले लोगों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी काफी कठिनाई होती है। बाजार में खरीदारी करने आने वाले किसानों और ग्राहकों को जलजमाव के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसका असर स्थानीय व्यापार पर भी पड़ रहा है। रणधीर कुमार सिंह, मिथुन कुमार, अंकित कुमार और सुबोध ठाकुर समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले हरदा-सतकोदरिया मार्ग के किनारे नाला निर्माण कराया गया था, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप बारिश का पानी सर्विस रोड और हरदा-सतकोदरिया मार्ग पर जमा हो जाता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अफरोज आलम ने कहा कि विकास के दावों के बावजूद हरदा बाजार जैसी महत्वपूर्ण जगह पर जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी पहल की आवश्यकता है। स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से हरदा बाजार के सर्विस रोड और हरदा-सतकोदरिया मार्ग पर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा अधूरे नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है, ताकि लोगों को जलजमाव की समस्या से राहत मिल सके.

रौटा बाजार में निर्माणाधीन नाले की धीमी रफ्तार से बढ़ी परेशानी

बैसा, एक संवाददाता। बायसी-दिघलबैंक स्टेट हाइवे-99 पर स्थित रौटा बाजार में निर्माणाधीन नाले का कार्य बेहद धीमी गति से होने के कारण राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार के मुख्य मार्ग पर दुर्गा मंदिर के सामने करीब दस दिनों से नाला निर्माण का कार्य रुक-रुक कर चल रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में नाराजगी व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क बायसी और दिघलबैंक को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां दिनभर छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इसके बावजूद निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई जा रही है। अधूरे निर्माण के कारण सड़क के किनारे बड़े-बड़े गड्ढे, मिट्टी और निर्माण सामग्री फैली हुई है, जिससे लोगों को आने-जाने में भारी कठिनाई हो रही है। बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है। हल्की बारिश होते ही सड़क पर जलजमाव हो जाता है, क्योंकि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को दुर्घटना का डर बना रहता है, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है.

कारोबार पर पड़ रहा असर

दुकानदारों ने बताया कि खराब सड़क और निर्माण कार्य की धीमी गति का सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है। ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं दुर्गा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी कीचड़ और गड्ढों के बीच होकर मंदिर तक पहुंचना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जलनिकासी की समस्या को दूर करने के लिए लंबे समय से नाला निर्माण की मांग की जा रही थी। निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को उम्मीद जगी थी, लेकिन कार्य की धीमी रफ्तार ने परेशानी और बढ़ा दी है। उनका कहना है कि यदि समय पर नाला निर्माण पूरा हो जाए तो जलजमाव की समस्या से राहत मिलेगी और आवागमन भी सुगम हो जाएगा। स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से निर्माण कार्य की नियमित निगरानी कराने तथा संवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर नाला निर्माण पूरा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बरसात के मौसम को देखते हुए कार्य में तेजी लाना बेहद आवश्यक है, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

बारिश से जर्जर सड़क पर आवागमन हुआ मुश्किल

कसबा, एक संवाददाता। कसबा रेलवे स्टेशन जाने वाले प्रमुख मार्ग की बदहाल स्थिति से रेल यात्रियों और स्थानीय लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कसबा मार्केटिंग यार्ड से हाई स्कूल तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क कसबा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का महत्वपूर्ण मार्ग है। प्रतिदिन हजारों रेल यात्री इसी रास्ते से स्टेशन आते-जाते हैं, लेकिन वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है। वाहन चालकों का कहना है कि पानी से भरे गड्ढों का अनुमान नहीं लग पाने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी कीचड़ और जलजमाव के बीच होकर गुजरना पड़ता है। कई बार दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में फिसलकर घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों और रेल यात्री संघ के सदस्यों ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार क्षेत्रीय विधायक और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है.

FAQs

पूर्णिया में बारिश से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं?
पूर्णिया में हुई बारिश से जलजमाव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dengue Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।