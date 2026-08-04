Purnia News: सावन की पहली सोमवारी पर झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे खिले
Purnia News: पूर्णिया पूर्व में सावन की पहली सोमवारी पर हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता खत्म कर दी। पिछले 15 दिनों से बारिश नहीं होने से धान की फसल प्रभावित हो रही थी। सोमवार को हुई बारिश ने फसल के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना दिया, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर हुई मूसलाधार बारिश ने पूर्णिया पूर्व प्रखंड क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशी लौटा दी। पिछले करीब 15 दिनों से प्रखंड के पूर्वी इलाके में बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल प्रभावित होने लगी थी। खेतों में नमी की कमी से किसान चिंतित थे और सिंचाई की व्यवस्था करने को विवश हो रहे थे। सोमवार कि सुबह से मौसम ने करवट बदली और दोपहर में झमाझम बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी। बारिश का पानी खेतों तक पहुंचने से धान की रोपनी और फसल के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है।
किसानों का कहना है कि समय पर हुई यह बारिश खेती के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। वहीं लगातार पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान आम लोगों ने भी बारिश के बाद राहत की सांस ली। मौसम सुहावना होने से लोगों ने गर्मी से काफी राहत महसूस की। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या भी देखने को मिली, लेकिन किसानों का मानना है कि खेती के लिहाज से यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है।
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