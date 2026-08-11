Purnia News: तिरंगा अभियान : पद यात्रा आयोजित
Purnia News: -फोटो : पूर्णिया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में संबंधित अधिकारियों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के
Purnia News: पूर्णिया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में संबंधित अधिकारियों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान अन्तर्गत जिला सहकारिता कार्यालय द्वारा सोमवार को सहकार भवन पूर्णिया से पद-यात्रा आयोजित की गई। इस पदयात्रा में संयुक्त निबंधक पूर्णिया प्रमंडल, जिला सहकारिता पदाधिकारी पूर्णिया एवं कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी के सभी कर्मी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी कार्यालय के कर्मियों द्वारा भाग लिया गया।
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