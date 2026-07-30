Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर हरदा क्षेत्र में सत्संग, ध्यान साधना व भंडारे का आयोजन
Purnia News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरदा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में सत्संग, ध्यान साधना और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ हिस्सा लिया और सत्संग मंदिरों को सजाया गया। प्रतिभागियों ने गुरु के महत्व और सत्संग के लाभ पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया।
Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हरदा क्षेत्र के रहुआ, सतकोदरिया, गंगेली, गोआसी, मजरा, हरदा तथा कबैया सहित विभिन्न पंचायतों के सत्संग मंदिरों में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सत्संग, ध्यान साधना और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी सत्संग मंदिरों को फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सत्संग प्रेमी कन्हैया साह ने कहा कि गुरु के बिना मानव जीवन अधूरा है। गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सत्संग के माध्यम से मनुष्य को सत्य का मार्ग प्राप्त होता है।
विश्वनाथ यादव ने कहा कि नियमित ध्यान साधना से आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। गुरु की शरण में जाने के बाद ही मनुष्य के अंतरज्ञान के द्वार खुलते हैं और जीवन को सही दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कार्यक्रम के दौरान अशोक यादव, अजय कुमार एवं संतोष कुमार ने भक्ति गीत एवं भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजित भंडारे में क्षेत्र के दर्जनों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
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