Purnia News: गुरु पूर्णिमा में मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना
Purnia News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बैसा-अमौर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। भक्तों ने गौरीशंकर शिव मंदिर, तारकेश्वर शिव मंदिर, और श्रीराम जानकी सह हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पुरोहित कपलेशर झा ने गुरु की पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला, बताते हैं कि गुरु की कृपा से व्यक्ति सभी कुछ प्राप्त कर सकता है।
Purnia News: बैसा-अमौर, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के मौके पर क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना को लेकर भक्तों की भीड़ देखी गयी। रौटा स्थित सार्वजनिक गौरीशंकर शिव मंदिर,तारकेश्वर शिव मंदिर एवं श्रीराम जानकी सह हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते भक्त श्रद्धालु दिखे। इस मौके पर गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पुरोहित कपलेशर झा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा का विधान है। दरअसल, गुरु की पूजा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी कृपा से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। गुरु की महिमा अपरंपार है. गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
गुरु को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पुराने समय में गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी गुरु पूर्णिमा के विशेष रूप से अपने गुरु पूजा-अर्चना करते थे। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु में आती है।
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