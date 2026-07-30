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Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर रामकृष्ण मठ में विशेष पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर रामकृष्ण मठ पूर्णिया प्रांगण में विशेष पूजा, वेद-पाठ, हवन, स्वामी

Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर रामकृष्ण मठ में विशेष पूजा

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर रामकृष्ण मठ पूर्णिया प्रांगण में विशेष पूजा, वेद-पाठ, हवन, स्वामी विवेकानन्द व्याख्यान पाठ और एक भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर अध्यक्ष स्वामी जितेन्द्रानन्द ने बताया कि परम गुरु वेद व्यास की मानव के प्रति अपार करुणा और उनके कल्याण हेतु अनंत ज्ञान राशि वेद का संकलन करके उन्हें चार भागों में विभाजित करके उनको पढ़ाना प्रारंभ किए। उनकी दुरूहता को समझकर वेदों के सिद्धांतों को सहज बोधगम्य बनाने के लिए अठारह पुराणों और भागवत महापुराण की रचनायें कीं। इतना श्रम उनकी मानव के असीम कल्याण की भावना दर्शाती है। किसी से कोई अन्य अपेक्षा नहीं केवल सबका कैसे कल्याण हो -बस यही एक लक्ष्य।

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गुरु पूर्णिमा पर एक पेड़ गुरु के नाम लगाया :

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पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।

आकाशवाणी रोड स्थित संस्थान सहयोग ने गुरु पूर्णिमा व महर्षि वेदव्यास पूर्णिमा के अवसर पर एक पेड़ गुरु के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर पौधा लगाया और लोगों के बीच पौधा वितरण किया। इस मौके पर सहयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार सिंह ने कहा कि एक पेड़ गुरु के नाम कार्यक्रम कर पौधा लगाया गया औंर लोगों के बीच पौधा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ सदस्य डॉ के के चौधरी, राजीव कुमार, अनुपम कुमार, डॉ राजेश गोस्वामी, डॉ प्रीतम आस्था, डॉ सतीश संजीवनी का सहयोग सराहनीय रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु पूर्णिमा पर रामकृष्ण मठ में कौन-कौन सी गतिविधियाँ हुईं?
गुरु पूर्णिमा पर रामकृष्ण मठ पूर्णिया में विशेष पूजा, वेद-पाठ, हवन, स्वामी विवेकानन्द व्याख्यान पाठ और एक भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया।
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