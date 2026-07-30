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Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर महर्षि मेही योग वेदांत आश्रम में सत्संग व भंडारे का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: जलालगढ़ किला के समीप महर्षि मेही योग वेदांत आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सत्संग एवं भंडारे में भाग लिया। स्वामी गणेशानंद जी महाराज ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि गुरु ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। कार्यक्रम में भजन-कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया गया।

Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर महर्षि मेही योग वेदांत आश्रम में सत्संग व भंडारे का आयोजन

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ प्रखंड स्थित जलालगढ़ किला के समीप महर्षि मेही योग वेदांत आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु वंदना की तथा प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह भजन-कीर्तन, ग्रंथ पाठ एवं प्रवचन से हुई। यह आध्यात्मिक सत्संग आश्रम के मुख्य आचार्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। अपने प्रवचन में उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि संसार में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है।

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मनुष्य जीवन में सच्चे गुरु की प्राप्ति अत्यंत सौभाग्य की बात है। गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं तथा मनुष्य को सत्य और आत्मकल्याण का मार्ग दिखाते हैं। स्वामी गणेशानंद जी महाराज ने संत कबीरदास के प्रसिद्ध दोहे ‘सात समुद्र की मसि करूं, लेखन सब बनराय। धरती सब कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाय’ का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु के गुणों का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुणों के आगार और ज्ञान के प्रकाश स्वरूप हैं। परम पिता परमात्मा ही मानव शरीर धारण कर गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने जीवन में सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा कि गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन सफल, सार्थक और कल्याणकारी बनता है। सत्संग के समापन के बाद आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में पुरुषों और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। संध्या समय आश्रम परिसर में आरती एवं भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु देर शाम तक भक्ति रस में सराबोर रहे।

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