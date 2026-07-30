Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: गुरु पूर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: बायसी प्रखंड के हिजला में गुरु पूर्णिमा पर महर्षि मेंही ध्यान योग आश्रम में विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में आनंद स्वरूपजी महाराज ने सनातन धर्म की विजय दिवस की महत्ता बताई। साथ ही, सात दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भंडारे का आनंद लिया।

Purnia News: गुरु पूर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

Purnia News: बायसी, एक संवाददाता। बायसी प्रखंड क्षेत्र के हिजला स्थित महर्षि मेंही ध्यान योग आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सात दिवसीय भागवत कथा का समापन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंद स्वरूपजी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म का विजय दिवस असाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन महर्षि व्यास मुनि ईरान में शास्त्रार्थ कर सनातन धर्म को परचम फराया एवं तब से भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप के में जाना जाता है। तभी से सनातन धर्म के सभी मंथपद के अनुयाई इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं।

ये भी पढ़ें:गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ

वहीं सात दिवसीय भागवत कथा के समापन पर सुदामा मिलन, उद्धव को भागवत धर्म के उपदेश आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं एवं आश्रम के दर्जनों ब्रह्मचारी ने भाग लिया। हजारों की संख्या में भंडारे में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। आश्रम के बाहर मेले जैसा नजारा देखा गया।

ये भी पढ़ें:Chapra News: बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताय
ये भी पढ़ें:Bhabua News: बालेश्वर घाट सत्संग आश्रम में भजन-कीर्तन का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।