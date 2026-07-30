Purnia News: गुरु पूर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन
Purnia News: बायसी प्रखंड के हिजला में गुरु पूर्णिमा पर महर्षि मेंही ध्यान योग आश्रम में विशेष कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में आनंद स्वरूपजी महाराज ने सनातन धर्म की विजय दिवस की महत्ता बताई। साथ ही, सात दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भंडारे का आनंद लिया।
Purnia News: बायसी, एक संवाददाता। बायसी प्रखंड क्षेत्र के हिजला स्थित महर्षि मेंही ध्यान योग आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सात दिवसीय भागवत कथा का समापन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंद स्वरूपजी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म का विजय दिवस असाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन महर्षि व्यास मुनि ईरान में शास्त्रार्थ कर सनातन धर्म को परचम फराया एवं तब से भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप के में जाना जाता है। तभी से सनातन धर्म के सभी मंथपद के अनुयाई इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं।
वहीं सात दिवसीय भागवत कथा के समापन पर सुदामा मिलन, उद्धव को भागवत धर्म के उपदेश आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं एवं आश्रम के दर्जनों ब्रह्मचारी ने भाग लिया। हजारों की संख्या में भंडारे में लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। आश्रम के बाहर मेले जैसा नजारा देखा गया।
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