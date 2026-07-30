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Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्वालुओं की उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को कसबा स्थित कबीर पारख आश्रम में समारोह एवं सत्संग महोत्सव का आयोजन श्रद्धा, भक्ति

Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्वालुओं की उमड़ी भीड़

Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को कसबा स्थित कबीर पारख आश्रम में समारोह एवं सत्संग महोत्सव का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ हुआ। कार्यक्रम में पूर्णिया सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे आश्रम परिसर में भजन-कीर्तन, सत्संग और गुरु वंदना से वातावरण भक्तिमय बना रहा। समारोह के दौरान श्रद्धालुओं ने सद्गुरु के श्रीचरणों में श्रद्धा एवं समर्पण अर्पित कर आध्यात्मिक जीवन का संकल्प लिया। संतों ने अपने प्रवचनों में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु ही मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य, ज्ञान और आत्मकल्याण का मार्ग दिखाते हैं।

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उन्होंने बताया कि गुरु की कृपा और सत्संग से जीवन में शांति, संयम, सद्भाव और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। समर्पण समारोह के बाद सामूहिक प्रार्थना, भजन-कीर्तन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजन की व्यवस्था को लेकर आश्रम परिवार एवं स्वयंसेवकों में संत जगरनाथ साहेब, सुखदेव दास, बालदेव दास, शिवचरण शर्मा, रामचंद्र, रंजीत ज्ञान, प्रमोद साह,सुबोध साह आदि जुटे थे।

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