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Purnia News: जमीन विवाद में दो गुटों के बीच गोलीबारी, तीन हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया के मधुबनी थाना के वार्ड नंबर तीन में शुक्रवार को दो गुटों के बीच जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और घटना स्थल से दो खोखे बरामद किए हैं। गोलीबारी के दौरान किसी को चोट नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Purnia News: जमीन विवाद में दो गुटों के बीच गोलीबारी, तीन हिरासत में

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जमीन विवाद में दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई है। घटना शहर के मधुबनी थाना के वार्ड नंबर तीन स्थित सरस्वती नगर में शुक्रवार संध्या हुई है। मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना स्थल से पुलिस ने दो खोखे भी बरामद किए हैं। गोलीबारी की पुष्टि सदर वन एसडीपीओ अभिनव परासर ने की है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। इधर मामला जमीन कारोबारियों से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शहर की एक जमीन को लेकर दो गुटों की ओर से दावेदारी की जा रही थी।

इसी बात को लेकर वार्ड नंबर तीन में दोनों गुटों के लोग जमा हुए थे। बहसबाजी के बाद दोनों के बीच पहले तो मारपीट हो गई, फिर भागने के क्रम में एक गुट की ओर से ताबड़तोड़ तीन फायर की गई। संयोग से इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर सदल- बल पहुंचे सदर एसडीपीओ ने घटना स्थल का जायजा लेते हुए त्वरित छापेमारी शुरू कर दी। जिसमें तीन लोग हिरासत में लिए गए। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी चल रही है।

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