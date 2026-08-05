Purnia News: कसबा के मिर्धा टोला में 48 घंटे का रुद्र यज्ञ शुरू, शिवभक्ति में डूबा नगर

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। सावन माह की धार्मिक बेला में कसबा नगर पूरी तरह शिवभक्ति में सराबोर है। नगर के मिर्धा टोला स्थित शिव मंदिर में मंगलवार से 48 घंटे का रुद्र यज्ञ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुरू हो गया। यज्ञ के शुभारंभ के साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है और पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हो उठा है। रुद्र यज्ञ के अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर के बाहर भव्य पंडाल और तोरण द्वार बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यज्ञ के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जा रही है।

यज्ञ स्थल पर विभिन्न जिलों से पहुंची करीब आधा दर्जन कीर्तन मंडलियां लगातार शिव भजन और संकीर्तन प्रस्तुत कर रही हैं। भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सुबह से देर रात तक श्रद्धालु पूजा-अर्चना, संकीर्तन और यज्ञ में भाग लेकर धार्मिक अनुष्ठान का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूजा समिति के अध्यक्ष यमुना प्रसाद भगत ने बताया कि यज्ञ को सफल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए समिति के सभी सदस्य पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। कोषाध्यक्ष विक्रम कुमार, सचिव रमण कुमार, प्रमोद चंद्र भगत, सचिन कुमार मिर्धा सहित अन्य सदस्य व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। यज्ञ स्थल पर मेले जैसा माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूजा समिति की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सावन माह में आयोजित इस रुद्र यज्ञ से पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बना हुआ है।