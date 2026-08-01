Purnia News: आवश्यक कार्यों के लिए एस्टीमेट तैयार कर विभाग को भेजें : डीएम
Purnia News: -31purn17-डीआरसीसी का निरीक्षण करते हुए डीएम। पूर्णिया। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वा
Purnia News: पूर्णिया। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार स्थलीय जांच जारी है। शुक्रवार को जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान इंडोर स्टेडियम (टॉउन हॉल), कला भवन पूर्णिया तथा प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी और जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र (डीआरसीसी ) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला खेल पदाधिकारी, जिला युवा कला संस्कृति पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन तथा नगर निगम एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी द्वारा उक्त भवनों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मती को लेकर कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल पूर्णिया को कई आवश्यक निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता भवन को निर्देशित किया गया कि उक्त भवनों में विभिन्न आवश्यक कार्यों की मरम्मती के लिए एस्टीमेट तैयार कर विभाग को ससमय भेजना सुनिश्चित करें।
मौके पर उपस्थित नगर निगम के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भवन परिसर एवं शौचालय की नियमित रूप से साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।