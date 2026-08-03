Purnia News: बंगाल की टीम ने बीबीटी पूर्णिया को पेनाल्टी शूट में 5-3 से हराया
Purnia News: पूर्णिया में 43वें फुटबॉल चैंपियनशिप का दूसरा मैच बीबीटी पूर्णिया और गरगरी आदिवासी क्लब हरिशचंद्रपुर बंगाल के बीच हुआ। गरगरी आदिवासी क्लब ने पेनाल्टी शूट में 5-3 से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार गोलकीपर राकेश उरांव को दिया गया। खेल में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं युवा समिति पूर्णिया द्वारा आयोजित स्थानीय फुटबॉल मैदान झील टोला बाघमारा के प्रांगण में होने वाले 15 दिवसीय 43वां फुटबॉल चैंपियनशिप एवं अन्य खेल कूद प्रतियोगिता का दूसरा मैच बीबीटी पूर्णिया और गरगरी आदिवासी क्लब हरिशचंद्रपुर बंगाल के बीच खेला गया। जिसमें गरगरी आदिवासी क्लब हरिशचंद्रपुर बंगाल ने बीबीटी पूर्णिया को पेनाल्टी शूट के दौरान 5-3 गोल से हरा दिया। खेल शुरुआत से हीं दोनों हीं टीम के खिलाड़ियों द्वारा बहुत हीं बेहतरीन मैच खेला गया। राकेश उरांव गोलकीपर गरगरी आदिवासी क्लब हरिशचंद्रपुर बंगाल को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच रंगी लाल उरांव समिति बेला रिकाबगंज पंचयात के द्वारा मेमोंटो प्रदान किया गया।
निर्णायक की भूमिका में मुख्य निर्णायक राहुल तिर्की, हर्षित आनंद, अभिषेक मिश्रा, रजनीश कुमार पाण्डेय एवं राजेश मुर्मू उपस्थित थे। कॉमेंटेटर शुभम आनंद , टिंकू बाड़ा एवम् एवं प्रवीण कुमार थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथी के रूप में रंगी लाल उरांव समिति बेला रिकाबगंज पंचयात तलेश्वर टूड्डू, महेन्दर उराव, योगेंदर उरांव, संजीव सिंह एवं अन्य के साथ ही स्थानीय गणमान्य एवं फुटबॉल प्रेमी गण उपस्थित थे। जानकारी मिडिया प्रभारी नाथु उरांव एवं प्रीतम लकड़ा ने दी।
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