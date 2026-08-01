Purnia News: पुरानी रंजिश में दुकानदार की गोली मारकर हत्या

Purnia News: ----पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पुरानी रंजिश में हथियार बंद अपराधियों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मरंगा थाना के मरंगा चौक स्थित ब

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पुरानी रंजिश में हथियार बंद अपराधियों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मरंगा थाना के मरंगा चौक स्थित बाइक शो रूम के समीप शुक्रवार रात करीब 11:45 बजे की है। मृतक की पहचान मरंगा थाना के मुर्गी फॉरम निवासी चंदन कुमार जायसवाल (35) के रूप में हुई है। वह चौक के समीप ठेला पर चाऊमीन दुकान लगाता था। यही उसके परिवार की आजीविका का साधन था। मृतक के तीन छोटे- छोटे बच्चे हैं। अपराधियों ने मारी पांच गोली:

घटना का विवरण बताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक को पांच गोली मारी। सूचना पर पहुची मरंगा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दुकानदार को जीएमसीएच पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेन्टर रेफर कर दिया। इसके बाद उसे कसबा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया। देर रात टीम के साथ एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने भी घटना स्थल का जायजा लिया एवं अपराधियों की पहचान से लेकर गिरफ्तारी तक के लिए एसआईटी का गठन किया। स्थल पर पहुंचकर एफएसएल की टीम ने साक्ष्य संकलन किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला।

पड़ोसियों पर आरोप परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले तीन भाइयों पर पुराने रंजिश में घटना को अंजाम देने का आरोप लगया है। मृतक के छोटे भाई कुंदन जासवाल ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसके रिश्तेदार एक लड़की का अपहरण कर लिया था। जिसमें केस दर्ज किया गया था और अपहरणकर्ता युवक जेल भेजा गया था। आरोपी युवक एवं उसके भाई केस उठाने के लिए मृतक और उसके परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे। हाल में भी आरोपी ने धमकी दी थी। रात नौ बजे उसका भाई दुकान पर गया था। इसके कुछ घंटे बाद पुलिस ने परिजनों को चंदन को गोली लगने की सूचना दी।

अधिकारी की प्रतिक्रिया परिजन पुराने विवाद में हत्या की बात बता रहे हैं। अपहरण के एक मामले में मृतक की सूचना के आलोक में केस किया गया था। जिसमें एक युवक जेल गया था। परिजनों की ओर से घटना को लेकर आवेदन दिया जा रहा है। आवेदन के आलोक में केस दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा।

-अभिनव पराशर, एसडीपीओ, सदर वन पूर्णिया।