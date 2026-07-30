Purnia News: नि:शुल्क कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन, 24 अगस्त तक मिलेगी सेवा
Purnia News: सावन माह में देवघर जाने वाले कांवरियों की नि:शुल्क सेवा के लिए रूपौली में सेवा शिविर का उद्घाटन विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने किया। शिविर में कांवरियों के लिए विश्राम, खान-पान और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह शिविर 30 जुलाई से 24 अगस्त तक चलेगा और श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। सावन माह में देवघर जाने वाले कांवरियों की नि:शुल्क सेवा के उद्देश्य से बोल बम सेवा समिति, बिरौली, रूपौली, छर्रापट्टी, डुमरी, सपाहा एवं टीकापट्टी के संयुक्त तत्वावधान में बलसारा मोड़ स्थित सेवा शिविर का गुरुवार को रूपौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विधायक ने शिविर में मौजूद कांवरियों एवं सेवादारों को संबोधित करते हुए सेवा कार्यों की सराहना की। इस दौरान सेवा समिति की ओर से उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने भी सभी सेवादारों को अंगवस्त्र प्रदान कर उनके योगदान की प्रशंसा की। सेवा शिविर के अध्यक्ष बमबम कुमार जायसवाल ने बताया कि टंकेश्वर से आगे बलसारा मोड़ के समीप स्थापित यह नि:शुल्क कांवरिया सेवा शिविर 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 24 अगस्त तक संचालित रहेगा।
शिविर का उद्देश्य देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि शिविर में कांवरियों के विश्राम के लिए भव्य पंडाल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नाश्ता एवं भोजन, डाक बम श्रद्धालुओं के लिए नींबू शरबत, नींबू चाय, शुद्ध चना-सत्तू, फल तथा शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधा, गर्म पानी, स्नान एवं शौचालय, मोबाइल चार्जिंग सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में मनोज गुप्ता, पप्पू जायसवाल, जदयू नेता मयंक कुमार, पूर्व मुखिया राकेश कुमार उर्फ सिट्टू, पप्पू फास्टर, अरविंद कुमार, हिमांशु देवराज सहित सेवा समिति के अनेक पदाधिकारी एवं सेवादार उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।