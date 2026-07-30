Purnia News: नि:शुल्क कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन, 24 अगस्त तक मिलेगी सेवा

Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। सावन माह में देवघर जाने वाले कांवरियों की नि:शुल्क सेवा के उद्देश्य से बोल बम सेवा समिति, बिरौली, रूपौली, छर्रापट्टी, डुमरी, सपाहा एवं टीकापट्टी के संयुक्त तत्वावधान में बलसारा मोड़ स्थित सेवा शिविर का गुरुवार को रूपौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विधायक ने शिविर में मौजूद कांवरियों एवं सेवादारों को संबोधित करते हुए सेवा कार्यों की सराहना की। इस दौरान सेवा समिति की ओर से उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने भी सभी सेवादारों को अंगवस्त्र प्रदान कर उनके योगदान की प्रशंसा की। सेवा शिविर के अध्यक्ष बमबम कुमार जायसवाल ने बताया कि टंकेश्वर से आगे बलसारा मोड़ के समीप स्थापित यह नि:शुल्क कांवरिया सेवा शिविर 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 24 अगस्त तक संचालित रहेगा।