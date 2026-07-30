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Purnia News: नि:शुल्क कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन, 24 अगस्त तक मिलेगी सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: सावन माह में देवघर जाने वाले कांवरियों की नि:शुल्क सेवा के लिए रूपौली में सेवा शिविर का उद्घाटन विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने किया। शिविर में कांवरियों के लिए विश्राम, खान-पान और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह शिविर 30 जुलाई से 24 अगस्त तक चलेगा और श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

Purnia News: नि:शुल्क कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन, 24 अगस्त तक मिलेगी सेवा

Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। सावन माह में देवघर जाने वाले कांवरियों की नि:शुल्क सेवा के उद्देश्य से बोल बम सेवा समिति, बिरौली, रूपौली, छर्रापट्टी, डुमरी, सपाहा एवं टीकापट्टी के संयुक्त तत्वावधान में बलसारा मोड़ स्थित सेवा शिविर का गुरुवार को रूपौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विधायक ने शिविर में मौजूद कांवरियों एवं सेवादारों को संबोधित करते हुए सेवा कार्यों की सराहना की। इस दौरान सेवा समिति की ओर से उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने भी सभी सेवादारों को अंगवस्त्र प्रदान कर उनके योगदान की प्रशंसा की। सेवा शिविर के अध्यक्ष बमबम कुमार जायसवाल ने बताया कि टंकेश्वर से आगे बलसारा मोड़ के समीप स्थापित यह नि:शुल्क कांवरिया सेवा शिविर 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 24 अगस्त तक संचालित रहेगा।

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शिविर का उद्देश्य देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि शिविर में कांवरियों के विश्राम के लिए भव्य पंडाल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नाश्ता एवं भोजन, डाक बम श्रद्धालुओं के लिए नींबू शरबत, नींबू चाय, शुद्ध चना-सत्तू, फल तथा शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधा, गर्म पानी, स्नान एवं शौचालय, मोबाइल चार्जिंग सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्यक्रम में मनोज गुप्ता, पप्पू जायसवाल, जदयू नेता मयंक कुमार, पूर्व मुखिया राकेश कुमार उर्फ सिट्टू, पप्पू फास्टर, अरविंद कुमार, हिमांशु देवराज सहित सेवा समिति के अनेक पदाधिकारी एवं सेवादार उपस्थित थे।

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