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Purnia News: निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। लाइन बाजार स्थित डॉ. देवी राम के क्लिनिक में वेरिकोज वेन्स से पीड़ित मरीजों के लिए

Purnia News: निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। लाइन बाजार स्थित डॉ. देवी राम के क्लिनिक में वेरिकोज वेन्स से पीड़ित मरीजों के लिए एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सिलीगुड़ी से आए प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. मितेश कुमार ने शिरकत कर बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों को निःशुल्क परामर्श देने के साथ-साथ उनकी आवश्यक जांच भी की। विशेषज्ञ ने लोगों को सलाह दी कि वे नियमित रूप से व्यायाम करें, अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखें और लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े रहने से बचें।

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