Purnia News: निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। लाइन बाजार स्थित डॉ. देवी राम के क्लिनिक में वेरिकोज वेन्स से पीड़ित मरीजों के लिए
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। लाइन बाजार स्थित डॉ. देवी राम के क्लिनिक में वेरिकोज वेन्स से पीड़ित मरीजों के लिए एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सिलीगुड़ी से आए प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. मितेश कुमार ने शिरकत कर बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों को निःशुल्क परामर्श देने के साथ-साथ उनकी आवश्यक जांच भी की। विशेषज्ञ ने लोगों को सलाह दी कि वे नियमित रूप से व्यायाम करें, अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखें और लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े रहने से बचें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें