Purnia News: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए 400 क्विंटल चारा का भंडारण

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला पशुपालन विभाग ने मवेशियों की सुरक्षा एवं चारे की उपलब्धता को लेकर व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों के पशुओं के लिए 400 क्विंटल से अधिक चारा (गेहूं का भूसा) का भंडारण किया गया है, ताकि आपदा की स्थिति में पशुपालकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिला पशुपालन पदाधिकारी डा चन्द्रशेखर आजाद ने बताया कि चारा की खरीद टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। भूसा को सुरक्षित स्थानों पर स्टॉक कर रखा गया है और बाढ़ का पानी फैलते ही संबंधित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

विभाग ने ऐसे गांवों और पंचायतों की पहचान भी कर ली है, जहां हर वर्ष बाढ़ का असर अधिक रहता है। बाढ़ के दौरान सबसे बड़ी समस्या पशुओं के लिए चारे की होती है। कई बार खेतों और चारागाहों के जलमग्न हो जाने से पशुपालकों को मवेशियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध कराया गया है। जिला पशुपालन विभाग ने सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की लगातार निगरानी करें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला मुख्यालय को दें। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 400 क्विंटल से अधिक गेहूं का भूसा सुरक्षित रखा गया है। आवश्यकता पड़ते ही प्रभावित गांवों तक चारा और पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।