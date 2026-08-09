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Purnia News: सोहरा दियारा गांव आने जाने का सड़क संपर्क भंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -अंचल की ओर से एक नाव उपलब्ध कराया गया रूपौली, एक संवाददाता। कारी कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से भौवा परवल पंचायत स्थित सोहरा दियारा गांव का स

Purnia News: सोहरा दियारा गांव आने जाने का सड़क संपर्क भंग

Purnia News: कारी कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से भौवा परवल पंचायत स्थित सोहरा दियारा गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। 400 लोगों की आबादी वाले गांव में आवागमन के मद्देनजर यहां अंचल प्रशासन की ओर से एक नाव उपलब्ध कराया गया है। नाव के सहारे ग्रामीण सोहरा दियरा गांव आते जाते हैं। वार्ड सदस्य गुंजनी देवी, मंटू मंडल, मनीष कुमार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के दिनों में सोहरा दियारा गांव के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है और यह गांव टापू में तब्दील हो जाता है। कारी कोसी नदी के जलस्तर में हल्की वृद्धि होने से धार आदि में पानी भर गया है जिसके कारण सोहरा दियारा गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। इधर, संभावित बाढ़ और कारी कोसी नदी से होने वाले कटाव के मद्देनजर अंचल प्रशासन अलर्ट मोड में है।

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बाढ़ प्रभावित स्थलों की तैयारी

अंचल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 20 निजी और 06 सरकारी नाव उपलब्ध हैं। ऊंचे स्थल के चयन के साथ ही सामुदायिक रसोई के संचालन को लेकर जगह को चिन्हित करने का काम कर लिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचा शरण स्थल समीप के विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। विद्यालयों में पानी, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था है। जरूरत के हिसाब से अंचल प्रशासन की ओर से चलंत शौचालय भी उपलब्ध कराया जाता है।

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-मरीजों को होती है काफी परेशानी :

-सोहरा दियरा गांव आने जाने का सड़क संपर्क भंग हो जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों को उसे पहले साधोपुर या डुमरी या पुरानी नंदगोला लेकर जाना पड़ता है फिर वहां से वाहन से अस्पताल पहुंचते हैं।

अधिकारियों की रिपोर्ट

-बोले अधिकारी :-

-कारी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद फिलहाल स्थिर हो गया है। स्थिति अभी सामान्य है। ऊंचे शरण स्थल को लेकर जगह को चिन्हित कर लिया गया है।

-शिवानी सुरभि, सीओ,रुपौली।

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सामान्य प्रश्न

बाढ़ की स्थिति में ग्रामीणों को कैसे यात्रा करने में सहायता दी गई है?
अंचल प्रशासन ने नाव उपलब्ध कराई है, जिसके सहारे ग्रामीण सोहरा दियारा गांव आते-जाते हैं।
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