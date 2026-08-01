Purnia News: जलस्तर घटते ही बढ़ा नदी कटाव, कटावरोधी कार्य में जुटा प्रशासन

Purnia News: बायसी अनुमंडल क्षेत्र में महानंदा, कनकई एवं परमान नदियों के जलस्तर में कमी आने के साथ ही कई स्थानों पर नदी कटाव तेज हो गया है। प्रशासन ने कटाव प्रभावित क्षेत्रों में कटावरोधी कार्य शुरू करा दिया है। एसडीएम ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर कटावरोधी कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है।

Purnia News: बायसी, एक संवाददाता। बायसी अनुमंडल क्षेत्र में महानंदा, कनकई एवं परमान नदियों के जलस्तर में कमी आने के साथ ही कई स्थानों पर नदी कटाव तेज हो गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कटाव प्रभावित क्षेत्रों में कटावरोधी कार्य शुरू करा दिया है।

कटावरोधी कार्य की स्थिति एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र से लगातार नदी कटाव की सूचनाएं मिल रही थीं। जांच के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संवेदनशील स्थानों पर कटावरोधी कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बायसी प्रखंड की हरिणतोड़ पंचायत के माला गांव के समीप नदी कटाव रोकने के लिए युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है। वहीं खुटिया पंचायत के अराबारी गांव में भी कटाव रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य शुरू कर दिया गया है। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन नदी कटाव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

स्थानीय चिंताएं यदि किसी क्षेत्र में नदी कटाव की नई घटना सामने आती है तो संबंधित ग्रामीण आवेदन के साथ अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दें ताकि त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। गौरतलब है कि बायसी प्रखंड की आसजा मवैया पंचायत में बड़ारहुआ से मवैया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क नदी कटाव की चपेट में है। वहीं मीनापुर पंचायत के जियागाछी गांव में भी नदी का कटाव लगातार जारी है जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है।

.............................

किशनगंज में महानंदा का जलस्तर बढ़ा, पूर्णिया में नदियों का जलस्तर घटा

बायसी, एक संवाददाता।

सीमांचल की प्रमुख नदियों महानंदा, कनकई और परमान के जलस्तर में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जहां किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी का जलस्तर लगातार दूसरे दिन बढ़ा है वहीं पूर्णिया जिले में महानंदा, कनकई और परमान नदियों के जलस्तर में हल्की कमी दर्ज की गई है। हालांकि जलस्तर घटने के बावजूद कई स्थानों पर नदी कटाव तेज होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

जलस्तर की जानकारी महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी अभिषेक लकड़ा ने बताया कि किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी का खतरे का निशान 66.000 मीटर है। गुरुवार शाम 5 बजे जलस्तर 63.640 मीटर था, जो शुक्रवार को बढ़कर 63.760 मीटर हो गया। हालांकि नदी अब भी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। वहीं पूर्णिया जिले के डेंगराहा घाट पर महानंदा नदी का खतरे का निशान 35.650 मीटर है। यहां शुक्रवार को जलस्तर 34.130 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान से नीचे है। पश्चिम बंगाल के चरघरिया में कनकई नदी का जलस्तर गुरुवार के 45.580 मीटर से घटकर शुक्रवार को 45.430 मीटर दर्ज किया गया। यहां खतरे का निशान 46.940 मीटर है। इसी तरह अररिया जिले में परमान नदी का खतरे का निशान 47.000 मीटर है। नदी का जलस्तर गुरुवार के 45.290 मीटर से घटकर शुक्रवार को 45.180 मीटर पर पहुंच गया जो खतरे के निशान से काफी नीचे है।