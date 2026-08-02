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Purnia News: श्रावणी महोत्सव के आगमन पर मेहंदी प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -01purn19-केनगर प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय परोरा में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित। केनगर, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड के परोरा पंचायत के कन्या मध्य विद

Purnia News: श्रावणी महोत्सव के आगमन पर मेहंदी प्रतियोगिता

Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड के परोरा पंचायत के कन्या मध्य विद्यालय परोरा में शारीरिक शिक्षिका सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में बाढ़ से बचाव को लेकर जागरूक किया। वहीं, श्रावणी महोत्सव के आगमन पर मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षिका सुचित्रा कुमारी ने स्कूली छात्र-छात्राओं को बाढ़ से बचाव को लेकर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए उसे आपातकाल स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के लिए विभिन्न जानकारी देकर जागरूक किया। वहीं, दूसरी ओर मेंहदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने स्कूल की शिक्षिकाओं के हाथों पर आकर्षक मेहंदी रचकर अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया। आयोजित मेंहदी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत किया।

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इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हुए।

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