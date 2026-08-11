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Purnia News: शहीद दिवस पर बाजार में सभी दुकानों के बाहर होगी दीप प्रज्ज्वलित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: धमदाहा में स्वतंत्रता दिवस और शहीद दिवस के लिए एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें झंडोत्तोलन की तैयारी और समय की चर्चा की गई। सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को ध्वजारोहण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। शहीद दिवस पर कार्यक्रम के लिए शहीदों के परिजनों को आमंत्रित करने और दीप प्रज्वलन की तैयारी पर भी चर्चा की गई।

Purnia News: शहीद दिवस पर बाजार में सभी दुकानों के बाहर होगी दीप प्रज्ज्वलित

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस एवं शहीद दिवस को लेकर संयुक्त बैठक अनुमंडल कार्यालय धमदाहा की सभागार में की गई। एसडीओ अनुपम की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से 15 अगस्त के अवसर पर झंडोत्तोलन को लेकर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के निर्धारित समय पर चर्चा की गई। साथ ही जिन सरकारी संस्थानों में पूर्व से ध्वजारोहण नहीं हो रहा है वहां भी इस वर्ष से अनिवार्य रूप से ध्वजारोहण करने के विषय पर मोहर लगी हैं। ऐसे सभी संस्थान में समय निर्धारित पर ध्वजारोहण करने की जवाबदेही सौंपी गई हैं। मौके पर शहीद स्मारक, मुख्य समारोह स्थल क्रीड़ा मैदान, अनुमंडल कार्यालय प्रांगण, नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण के साथ-साथ सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक, बीआरसी कार्यालय प्रांगण स्थित जय नारायण मेहता के प्रति मन की साफ सफाई एवं माल्यार्पण स्वास्थ्य समय से किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया हैं।

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वहीं शहीद दिवस को लेकर आयोजित राजकीय कार्यक्रम के दौरान सभी शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को पूर्व से आमंत्रण दिए जाने एवं ससमय बुलाकर सम्मानपूर्वक कार्यक्रम में शामिल करने के लेकर भी विचार विमर्श किया गया हैं। जबकि शहीद दिवस के अवसर पर संध्या के समय पूरे धमदाहा बाजार में दीप प्रज्वलन करने को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया गया हैं। बैठक में डीसीएलआर मोहित आनंद, अवर निबंधन पदाधिकारी सोहेल अख्तर बीडीओ धमदाहा राकेश कुमार ठाकुर, सीओ अमित कुमार, नगर पंचायत पदाधिकारी दिव्या मिश्रा नगर पंचायत पदाधिकारी मीरगंज दीपा कुमारी धमदाहा थानाध्यक्ष रवि शंकर कुमार, एडीएसओ रविंद्र राय, प्रभारी बी ई ओ आशुतोष मिश्रा हाई स्कूल धमदाहा के प्रधानाध्यापक रामानंद यादव, कस्तूरबा गांधी टाइप वन की वार्डन विभा कुमारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम कांत झा, शरद चंद झा, जितेंद्र मुखिया, अरुण कुमार चौधरी, सुनील कुमार सिंह, सुरज सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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