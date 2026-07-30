Purnia News: कदवा गांव में आग लगने से पांच घर जलकर राख, एक मवेशी की मौत

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। कसबा प्रखंड की संझेली पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-2 स्थित कदवा गांव में बुधवार देर रात आग लगने से पांच परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में एक मवेशी भी आग की चपेट में आने से झुलसकर मर गया। घटना के बाद पीड़ित परिवारों के सामने रहने और खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। जानकारी के अनुसार, आग लगने की घटना रात करीब दो बजे हुई। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। देर रात होने के कारण जब तक ग्रामीण आग बुझाने के लिए जुटे, तब तक आग की लपटें तेज हो चुकी थीं।

ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पांच परिवारों के पांच घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पूर्वी भाग के जिला परिषद सदस्य मो. बेलाल अहमद सुबह घटनास्थल पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इसकी सूचना अंचलाधिकारी को देते हुए पीड़ित परिवारों को शीघ्र सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि इस अग्निकांड में मो. सहबाज, अनवारुल, मो. मुस्लिम, मो. इरफान एवं मोसोमत नाहरो के घरों के साथ घर में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामान जलकर नष्ट हो गया। उन्होंने प्रखंड एवं जिला प्रशासन से पीड़ित परिवारों को अविलंब मुआवजा एवं राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की।