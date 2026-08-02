Purnia News: मधुबनी थाना क्षेत्र गोलीकांड : दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शुक्रवार शाम को मधुबनी थाना क्षेत्र के शिवधाम मुहल्ले में हुए गोलीकांड को लेकर दोन
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शुक्रवार शाम को मधुबनी थाना क्षेत्र के शिवधाम मुहल्ले में हुए गोलीकांड को लेकर दोनों ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों ओर से कुल दस व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। एक ओर से शिवधाम निवासी अधिवक्ता जयकृष्ण सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि दूसरी ओर से जयकृष्ण सिंह की ओर से दर्ज एफआईआर में बनाए गए एक आरोपी मुकेश श्रीवास्तव की पत्नी आरती देवी ने दो लोगों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जयकृष्ण सिंह की ओर से दर्ज एफआईआर में मधुबनी थाना के सुखनगर निवासी ध्रुव सिंह एवं उनके दो पुत्रों हर्ष उर्फ बौआ सिंह तथा कनिष्क सिंह उर्फ छोटू सिंह, ओली टोला बरमसिया निवासी मुकेश श्रीवास्तव एवं उनके पुत्र सुशांत श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव एवं उनके पुत्र आयुष श्रीवास्तव तथा सरस्वती नगर निवासी श्यामल श्रीवास्तव तथा आरती देवी की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शिवधाम निवासी संजस सिंह एवं मुन्ना सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया है। दोनों ने कई अज्ञातों के विरूद्ध भी शिकायत की है। जयकृष्ण ने आरोपियों पर जबरन उनके आंगन में घुसकर धमकी, गाली- गलौज, मापीट एवं गोलीबारी का आरोप लगाया। जबकि दूसरी ओर से आरती देवी ने सजंय सिंह एवं मुन्ना सिंह पर अपने घर में बुलाकर पति व बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है。
तीन गिरफ्तार:
गोलीकांड के थोड़ी देर बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुशांत कुमार श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव एवं आयुष श्रीपास्तव के रूप में की गई है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि घटना स्थल से तीन खोखा एवं एक गोली बरामद की गयी है। मधुबनी थानाध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। साथ ही दोनों ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।
सामान्य प्रश्न
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