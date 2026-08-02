Purnia News: मलेरिया विभाग के वीडीसीओ को दी भावभीनी विदाई
Purnia News: पूर्णिया के मलेरिया विभाग में कार्यरत वीडीसीओ रविनन्दन सिंह की सेवानिवृति के अवसर पर एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मलेरिया पदाधिकारी डॉ. आर पी मंडल ने उनकी सराहना की। सभी कर्मचारियों ने उनके सहयोग के लिए धन्यवादा किया और रविनन्दन सिंह ने टीम के सफल कार्यों की चर्चा की।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग अर्न्तगत जिला मलेरिया विभाग में कार्यरत वीडीसीओ रविनन्दन सिंह की सेवानिवृति उपरांत समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। इस बावत मलेरिया विभाग कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान मलेरिया पदाधिकारी डॉ. आर पी मंडल ने वीडीसीओ रविन्दन सिंह के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि अपने शांत स्वभाव के कारण सभी कार्यरत कर्मियों के बीच बेहतर पहचान थी। किसी भी कार्य को बड़े शांत भाव से पूरा कर लेते थे। इस मौके पर वीडीसीओ रविनन्दन सिंह ने कार्यालय के सभी कर्मियों के सहयोग के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यालय में किसी तरह के योजना कार्य को सफल बनाने में सभी लोग सहयोग देते थे।
इसका परिणाम था कि किसी भी तरह की योजना पूरी तरह से सफल होती थी। इस मौके पर कार्यरत वीडीसीओ जूही कुमारी, वीडीसीओ आशुतोष पांडे, रामकृष्ण परमहंस, शंभु कुमार आदि मौजूद थे।
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