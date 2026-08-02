Purnia News: धमदाहा सहित चारों नगर पंचायत क्षेत्र का होगा विस्तार

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। नगर पंचायत धमदाहा सहित अनुमंडल के चारों नगर पंचायत के भी क्षेत्र का विस्तार होगा। नगर विकास विभाग द्वारा जारी पत्र के आलोक में धमदाहा सहित सभी कार्यालय को नगर क्षेत्र के विस्तार करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ है। कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र जोड़ने वाले आस-पास के पंचायत के लिए जो प्रमुख बातें रखी गई है, उसमें मुख्य रूप से उन जगह को जोड़ा जाना हैं, जहां 70% से कम भूमि कृषि नहीं हो। 70% से अधिक जगह में कृषि होने वाले क्षेत्र को फिलहाल नगर पंचायत में नहीं जाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि नगर पंचायत धमदाहा के विस्तारीकरण के रूप में ठाढ़ी राजो पंचायत का नंदग्राम से चांदनी चौक का एरिया को शामिल किया जा सकता है। वहीं अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा मुख्य चौराहे से उत्तर दिशा में कुकरौन पश्चिम एवं कुकरौन पूर्व के कुछ भाग को मदन चौक से आगे तक काटकर नगर पंचायत में शामिल किया जा सकता है। हालांकि जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें 50 हजार से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में नए नगर पंचायत के भी गठन की बात कही गई है। बताना मुनासिब होगा कि धमदाहा प्रखंड से धमदाहा मध्य, धमदाहा दक्षिण, धमदाहा पूर्व एवं धमदाहा उत्तर पंचायत को काटकर नगर पंचायत पंचायत धमदाहा बनाया गया है। जबकि रूपेशपुर खगहा एवं रंगपुरा उत्तर को काटकर नगर पंचायत मीरगंज बनाया गया। वहीं भवानीपुर पूर्व एवं भवानीपुर पश्चिम पंचायत को काटकर नगर पंचायत भवानीपुर एवं रामपुर परिहट सहित तीन पंचायत को काटकर नगर पंचायत रुपौली बनाया गया हैं.