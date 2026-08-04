Purnia News: सुपौल की टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में पूर्णिया को हराया

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं युवा समिति की ओर से झील टोला बाघमारा फुटबॉल मैदान में आयोजित 43वीं फुटबॉल चैंपियनशिप एवं अन्य खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन सोमवार को रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में युवा संघर्ष मोर्चा फुटबॉल क्लब मुंशीबाड़ी (पूर्णिया) और युवा शास्त्री फुटबॉल क्लब भीमनगर (सुपौल) आमने-सामने थे। निर्धारित समय तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं। इसके बाद मुकाबले का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें युवा शास्त्री फुटबॉल क्लब भीमनगर (सुपौल) ने 3-0 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया।

शानदार गोलकीपिंग के लिए युवा शास्त्री फुटबॉल क्लब के गोलकीपर रौनक कुमार झा (जर्सी नंबर-1) को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया। पूर्व खेल महासचिव गुनेश्वर उरांव ने उन्हें स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। मुख्य निर्णायक की भूमिका राजेश मुर्मू ने निभाई। उनके साथ राहुल तिर्की, हर्षित आनंद, अभिषेक मिश्रा और रजनीश कुमार पांडेय ने भी निर्णायक मंडल में योगदान दिया। मैच का आंखों देखा हाल शुभम आनंद, टिंकू बाड़ा और प्रवीण ने प्रस्तुत किया। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता का चौथा मुकाबला 4 अगस्त को लिटिल स्टार क्लब झौवारी (बनमनखी) और कम्पेशन फुटबॉल क्लब फलका (कटिहार) के बीच खेला जाएगा। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उमा शंकर उरांव, गुनेश्वर उरांव, रामशीष उरांव, तलेश्वर टुड्डू, महेंद्र उरांव, योगेंद्र उरांव और संजीव सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में समिति के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों ने सक्रिय भूमिका निभाई।