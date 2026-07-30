Purnia News: सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के बाद 3 से 6 अगस्त तक होगी प्रायोगिक विषयों की परीक्षा

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के बाद 3 से 6 अगस्त तक स्नातक द्वितीय और तृतीय खंड की प्रायोगिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके निमित्त पूर्णिया विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दिया है। प्रायोगिक परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के द्वारा नौ परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। इधर प्रमंडल के चारों जिलों में आज अंतिम दिन स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड की सैद्धातिक विषयों की विशेष परीक्षा आयोजित की जायेगी। 17 जुलाई से शुरू हुई स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड की विशेष परीक्षा पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी चारों जिले में बनाये गये परीक्षाकेन्द्र पर परीक्षा में स्नातक द्वितीय व तृतीय खंड के कुल 3500 छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं। ऑनर्स और कंपोजिशन पेपर की परीक्षा कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में शुक्रवार को अंतिम दिन होगी.

अंतिम दिन होगी सब्सिडियरी और जनरल पेपर्स की परीक्षा :

-स्नातक द्वितीय खंड विशेष परीक्षा 2026 सत्र 2021-24 एवं 2022-25 व तृतीय खंड विशेष परीक्षा 2026 सत्र 2021-24 एवं 2022-25 की परीक्षा पूर्णिया विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत चारों जिलों में बनाये गये परीक्षा केंद्र पर 17 जुलाई से शुरू हुई हैं। कटिहार जिला में केबी झा महाविद्यालय कटिहार, अररिया जिला में फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज, किशनगंज जिला में मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज और पूर्णिया जिला में एमएल आर्य महाविद्यालय कसबा में विशेष परीक्षा आयोजित की जा रही है। विशेष परीक्षा में 3500 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। स्पेशल परीक्षा 31 जुलाई को अंतिम दिन दो पालियों में आयोजित की जायेगी। ऑनर्स और कंपोजिशन पेपर्स की परीक्षा आयोजित की जा रही है। विशेष परीक्षा के परीक्षार्थियों की ऑनर्स पेपर और कंपोजिशन पेपर की परीक्षाएं 17 से 22 जुलाई तक आयोजित की गई। जबकि सब्सिडियरी और जनरल पेपर्स की परीक्षाएं 31 जुलाई को अंतिम दिन आयोजित की जाएगी। अंतिम दिन भी परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जायेगी। पूर्णिया विश्वविद्यालय के मीडिया पदाधिकारी डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विशेष परीक्षा के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 3 से 6 अगस्त तक स्नातक द्वितीय खंड विशेष परीक्षा 2026 सत्र 2021-24 एवं 2022-25 व तृतीय खंड विशेष परीक्षा 2026 सत्र 2021-24 एवं 2022-25 के छात्र-छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रायोगिक परीक्षा को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा नौ परीक्षाकेन्द्र बनाये गये हैं। 31 जुलाई को विशेष परीक्षा के परीक्षार्थियों का सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा अंतिम दिन चारों परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी.