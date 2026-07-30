Purnia News: नीट जेईई एंट्रेंस के लिए लाइव क्लास के 523 छात्रों ने दिया परीक्षा

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। नीट एवं जे ई ई की एंट्रेंस की तैयारी करने को लेकर लाइव क्लासेस के बच्चों के बीच आयोजित एंट्रेंस प्रतियोगिता परीक्षा में अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा के तीन केन्द्रों पर 523 छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। जिला पदाधिकारी पूर्णिया के दिशा-निर्देश पर लाइव क्लासेस पीएलसी सुपर हंड्रेड छात्रों के चयन के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले 796 छात्रों के लिए तीन केंद्र बनाया गया था। जिसमें प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय धमदाहा 276 में से 159 छात्र छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया हैं जबकि 117 छात्र अनुपस्थित रहे हैं। मध्य विद्यालय धमदाहा में 280 में से 202 छात्रों ने भाग लिया जबकि 78 छात्र अनुपस्थित रहे।

प्लस टू प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय धमदाहा में 240 में से 152 छात्रों ने भाग लिया जबकि 78 अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार 796 छात्रों के लिए बनाए गए धमदाहा के तीन केन्द्रों पर 523 छात्रों ने भाग लिया हैं। जबकि 273 छात्र अनुपस्थित रहे हैं। परीक्षा के दौरान प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशुतोष मिश्रा ने सभी केन्द्रों निरीक्षण किया हैं। पूर्णिया लाइव क्लासेस में पढ़ने वाले धमदाहा अनुमंडल के सभी चार प्रखंड के छात्रों को लेकर आयोजित इस प्रतियोगिता परीक्षा सभी केन्द्रों पर कदाचार में संपन्न हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करने के लिए प्रधानाध्यापक रामानंद यादव, शिक्षक संतोष कुमार, मानस कुमार, मोहम्मद मेहराब, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार, मध्य विद्यालय धमदाहा के प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय शंकर चौधरी एवं पूर्णिया लाइव क्लासेस संचालन समिति के सदस्य पूषण कुमार आदि ने सक्रिय थे।