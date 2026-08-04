Purnia News: पीएम ई-ड्राइव योजना से शहर में स्थापित होंगे ईवी चार्जिंग सेन्टर

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर में ईवी चार्जिंग सेन्टर अधिष्ठापन को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से शहर में स्थान चिन्हित कर दिया गया है। अभियंत्राण विभाग की ओर से इसके लिए इस्टिमेट भी तैयार कर लिए गए हैं। एडीटीओ अजय कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग की ओर से इसके इस्टिमेंशन की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। दरअसल ईवी चार्जिंग सेन्टर की स्थापना पीएम ई-ड्राइव योजना के अन्तर्गत किया जाना है। इसके लिए परिवहन विभाग से स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया थ। एडीटीओ के मुताबिक जैसे ही इस्टिमेंशन को स्वीकृति मिली और मामले में पंडिंग हुई कि चिन्हित स्थानों पर ईवी चार्जिंग सेन्टर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।