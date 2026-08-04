Purnia News: पीएम ई-ड्राइव योजना से शहर में स्थापित होंगे ईवी चार्जिंग सेन्टर
Purnia News: पूर्णिया में ईवी चार्जिंग सेंटर की स्थापना के लिए प्रयास तेज़ हो गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, और अभियंत्राण विभाग ने इस्टिमेट तैयार कर लिए हैं। विद्युत विभाग ने स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है। ईवी चार्जिंग सेंटर पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत स्थापित होंगे।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर में ईवी चार्जिंग सेन्टर अधिष्ठापन को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से शहर में स्थान चिन्हित कर दिया गया है। अभियंत्राण विभाग की ओर से इसके लिए इस्टिमेट भी तैयार कर लिए गए हैं। एडीटीओ अजय कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग की ओर से इसके इस्टिमेंशन की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। दरअसल ईवी चार्जिंग सेन्टर की स्थापना पीएम ई-ड्राइव योजना के अन्तर्गत किया जाना है। इसके लिए परिवहन विभाग से स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया थ। एडीटीओ के मुताबिक जैसे ही इस्टिमेंशन को स्वीकृति मिली और मामले में पंडिंग हुई कि चिन्हित स्थानों पर ईवी चार्जिंग सेन्टर स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
चिन्हित किए गए स्थान:
विभाग के स्तर से व्यस्त एवं भीड़भाड़ वाले इलाके में ईवी चार्जिंग सेन्टर खोलने की योजना है। इसके अलावा कसबा के ब्लॉक परिसर के समीप इसकी स्थापना का प्रस्ताव लिया गया है। शहर में बस स्टैण्ड, मरंगा, टेम्पू स्टैण्ड, मेहता चौक, लाइन बाजार, राजेन्द्र बाल उद्यान एवं गुलाबबाग मार्केंटिंग यार्ड के समीप जगह चिन्हित किया गया है। शहर के अधिकांश एरिया को कवर करने साथ ट्रैफिक के हिसाब से चिन्हित प्वाइंट काफी महत्वपूर्ण है। इन स्थानों पर तेज एवं स्लो दोनों तरह के चार्जिंग उपकरण लगाए जाएंगे। चिन्हित स्थानों पर ईवी चार्जिंग सेन्टर स्थापित करने को लेकर अगर विभाग की हरी झंडी मिल जाती है तो खासकर ई-रिक्शा काफी सहूलियत मिल जाएगी।
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