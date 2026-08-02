Purnia News: अपने स्त्रोत से राजस्व जुटाकर ही पंचायतें होंगी आत्मनिर्भर

Purnia News: -जिला पंचायत संसाधन केंद्र में 1 से 6 अगस्त तक चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रारम्भ पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला पंचायत संसाधन केंद्र में 1 से 6 अगस्त तक ग्राम पंचायतों द्वारा अपने स्रोत से राजस्व जुटाने (ओएसआर) और इसके लिए कर एवं गैर-कर स्रोतों का परिचय विषय पर एक दिवसीय चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। प्रशिक्षण में जिले के सभी मुखिया जनप्रतिनिधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतों का विकास तभी संभव है जब हम सरकारी अनुदान के साथ-साथ अपने स्रोत से राजस्व बढ़ाएं। ओएसआर ही पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा। मुखिया गण अपने क्षेत्र में टैक्स और गैर-कर स्रोतों की पहचान कर पारदर्शिता सुनिश्चित करें, ताकि गांव की सड़कों, नालियों, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का विकास तेजी से हो सके।

प्रशिक्षकों द्वारा सत्र का संचालन : प्रशिक्षण का संचालन डीपीआरसी नोडल पदाधिकारी सह मुख्य प्रशिक्षक दीपक कुमार साह के नेतृत्व में किया गया। उनके साथ दिनकर कुमार, फहामुद्दीन अंजुम अंसारी ने भी प्रशिक्षण सत्र लिया। तीनों प्रशिक्षकों ने मुखिया गणों को ओएसआर के कानूनी प्रावधानों, व्यावहारिक तरीकों और जमीनी चुनौतियों के समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु : प्रशिक्षण में मुखिया गणों को निम्न विषयों पर जानकारी दी गई:

ओएसआर की जरूरत और संवैधानिक प्रावधान: 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 जी और 243 एच

टैक्स और नॉन-टैक्स राजस्व स्रोत: प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, मार्केट फीस, पंचायत की संपत्तियों से आय

टैक्स कलेक्शन की चुनौतियां और समाधान: डिजिटल पेमेंट, पारदर्शी रिकॉर्ड और सामुदायिक भागीदारी

ओएसआर बढ़ाने के नए उदाहरण: वेस्ट-टू-वेल्थ, सौर ऊर्जा, इको-टूरिज्म, पीपीपी और सीएसआर मॉडल

भागीदारी : प्रशिक्षण के प्रथम चरण में जिले के बीकोठी, रूपौली और केनगर प्रखंडों से आए सम्मानित मुखिया जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। शेष मुखिया गणों का प्रशिक्षण 6 अगस्त तक चरणबद्ध रूप से चलेगा। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।