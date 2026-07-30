Purnia News: चेंबर ऑफ कॉमर्स में विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेंबर ऑफ कॉमर्स पूर्णिया के आगामी चुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन प्रक्रिया के दौ
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेंबर ऑफ कॉमर्स पूर्णिया के आगामी चुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान चेंबर कार्यालय में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने समर्थकों और व्यवसायियों की मौजूदगी में अपना-अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए श्रवण कुमार चौधरी उर्फ बबलू चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। उनके प्रस्तावक प्रदीप छाबड़ा तथा समर्थक कन्हैया रस्तोगी रहे। वहीं महामंत्री पद के लिए वीरेंद्र कुमार जैन ने अपना नामांकन किया। उनके प्रस्तावक नेमचंद वेद एवं समर्थक हेमराज यादव उर्फ पप्पू यादव बने। जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए नीलकमल जायसवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
उनके प्रस्तावक पवन सिंह तथा समर्थक अनिल जायसवाल रहे। नामांकन प्रक्रिया की देखरेख चुनाव प्रभारी भानु भास्कर, साकेत शर्मा और राकेश कुमार थे। इनमें चुनाव प्रभारी राकेश कुमार की अनुपस्थिति में धीरज पराशर देखरेख में दोनों चुनाव प्रभारी के साथ शामिल थे। इस अवसर पर गुलाबबाग पूर्णिया एवं तक्षशिला क्षेत्र के सैकड़ों व्यवसायी मौजूद रहे। नामांकन के अवसर पर रघुवीर अग्रवाल, विजय सिंह वेद, मनोज पुगलिया, पंकज डागा, दीपक अग्रवाल, मो. रुस्तम खान, नवनीत केडिया, चंदन डागा, अशोक वेद, निर्मल , सुरेंद्र बिनायकिया, राजदेव प्रसाद मौर्य, पवन सिंह, करण पटवारी, सुरेंद्र नाहर, संजय गुप्ता, रूपेश डूंगरवाल सहित काफी संख्या में चेंबर सदस्य एवं व्यवसायी उपस्थित रहे।
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