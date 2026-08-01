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Purnia News: डीएम कोर्ट : 13 माह में 459 वादों का निष्पादन, लंबित वादों की संख्या घटकर अब 470

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -लंबित एवं नए वादों को मिलाकर कुल वादों की संख्या 929 हो गयी थी पूर्णिया, वरीय संवाददाता। डीएम कोर्ट में 13 माह में 459 वादों का निष्पादन किया गया। अ

Purnia News: डीएम कोर्ट : 13 माह में 459 वादों का निष्पादन, लंबित वादों की संख्या घटकर अब 470

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। डीएम कोर्ट में 13 माह में 459 वादों का निष्पादन किया गया। अब लंबित वादों की संख्या घटकर 470 रह गयी है। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने पूर्णिया जिला में तीन जून को 2025 को योगदान दिया। उनके योगदान के समय डीएम कोर्ट (समाहर्त्ता न्यायालय पूर्णिया) अंतर्गत कुल लंबित वादों की संख्या 745 थी। उनके द्वारा न्यायालय कार्य प्रारम्भ किया गया तथा तब से निरंतर न्यायालय कार्य किया जा रहा है। जून 2025 से जुलाई 2026 तक की अवधि में समाहर्त्ता न्यायालय में कुल 184 नए वाद दायर हुए, जिससे लंबित एवं नए वादों को मिलाकर कुल वादों की संख्या 929 हो गयी। इस अवधि में जिला पदाधिकारी के अथक प्रयास एवं सतत न्यायालय कार्य के फलस्वरूप कुल 459 वादों का निष्पादन किया गया। परिणामस्वरूप माह जुलाई 2026 के अंत में समाहर्त्ता न्यायालय में लंबित वादों की संख्या घटकर मात्र 470 रह गयी है।

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महीनों के आधार पर वाद निष्पादन

जून 2025 में 40 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 88 वादों का निष्पादन किया गया। माह अगस्त 2025 में 03 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 03 वादों का निष्पादन किया गया। माह सितम्बर 2025 में 10 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 12 वादों का निष्पादन किया गया। माह दिसम्बर 2025 में 15 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 22 वादों का निष्पादन किया गया। माह जनवरी 2026 में 31 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 40 वादों का निष्पादन किया गया। माह फरवरी 2026 में 05 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 22 वादों का निष्पादन किया गया। माह मार्च 2026 में 12 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 55 वादों का निष्पादन किया गया। माह अप्रैल 2026 में 31 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 50 वादों का निष्पादन किया गया। मई 2026 में 01 वाद अंगीकृत हुआ, जिसका निष्पादन 10 वादों में किया गया। जून 2026 में 27 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 45 वादों का निष्पादन किया गया तथा जुलाई 2026 में 09 वाद अंगीकृत हुए, जिनमें से 152 वादों का निष्पादन किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 184 वाद अंगीकृत हुए तथा कुल 459 वादों का निष्पादन किया गया।

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निष्पादित वादों का महत्व

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-पक्षकारों को न्यायोचित निर्णय, सरकार हित में कई अहम आदेश :

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-निष्पादित वादों में कई पक्षकारों को न्यायोचित निर्णय प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सरकार के हित में भी जिला पदाधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिसके तहत मौजा शेखपुरा, थाना नं0 217/2 अंतर्गत कुल 10 एकड़ 89 डिसमिल सरकारी भूमि को संरक्षण में लेने हेतु अंचल अधिकारी भवानीपुर को निर्देश दिया गया है। मौजा शेखपुरा थाना नं0 217/2 अंतर्गत जमाबन्दी अपील वाद संख्या 77/2026 में 1.57 एकड़, वाद संख्या 78/2026 में 1.90 एकड़, वाद संख्या 79/2026 में 1.48 एकड़, वाद संख्या 80/2026 में 2.02 एकड़, वाद संख्या 81/2026 में 1.00 एकड़, वाद संख्या 82/2026 में 2.03 एकड़ तथा वाद संख्या 83/2026 में 0.89 एकड़ भूमि संरक्षित करायी गयी है। इस प्रकार उक्त सातों जमाबन्दी अपील वादों में कुल 10 एकड़ 89 डिसमिल सरकारी भूमि को संरक्षण में लेने का निदेश अंचल अधिकारी भवानीपुर को दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में लंबित वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन तथा सरकारी भूमि के अवैध कब्जे से संरक्षण हेतु निरंतर सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पूर्णिया में डीएम कोर्ट ने कितने वादों का निष्पादन किया?
पूर्णिया में डीएम कोर्ट ने 13 माह में 459 वादों का निष्पादन किया।
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