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Purnia News: शिक्षा ही समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: बायसी/डगरूआ, एक संवाददाता। प्रखंड के अस्जा गांव में रविवार को कुल्ल्हैय्या डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के बैनर तले शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

Purnia News: शिक्षा ही समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव

Purnia News: बायसी/डगरूआ, एक संवाददाता। प्रखंड के अस्जा गांव में रविवार को कुल्ल्हैय्या डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के बैनर तले शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अबुल कलाम के आवास पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, बच्चों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का आधार शिक्षा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें।

उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तनवीर मुस्तफा उर्फ मुन्ना ने कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर नागरिक और मजबूत समाज के निर्माण का आधार है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर कुल्ल्हैय्या शायर मास्टर रागीब आलम, मास्टर असद आलम, इंजीनियर गालिब वसीम, मास्टर गयास, अकरम जकी, आलम, सलीमुद्दीन, मौलवी रफीक अहमद कासमी, मुश्फीकुर्रहमान एवं हाफिज मुन्तशिर सहित अन्य वक्ताओं ने भी शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में फैली कुरीतियों और अशिक्षा को दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों से बच्चों की नियमित पढ़ाई, विद्यालय में शत-प्रतिशत उपस्थिति तथा उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज के सामूहिक प्रयास से ही शिक्षा का स्तर बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में दर्जनों ग्रामीणों, अभिभावकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने भविष्य में भी शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया।

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