Purnia News: उत्क्रमित उच्च विद्यालय अलीनगर में इको क्लब का गठन
Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। हरदा, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड के सत कोदरिया पंचायत के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालय अलीनगर-1 में शैक्षणिक गतिविधि के उद्देश
Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड के सत कोदरिया पंचायत के तहत उत्क्रमित उच्च विद्यालय अलीनगर-1 में शैक्षणिक गतिविधि के उद्देश्य से इको क्लब का गठन किया गया। नोडल पदाधिकारी सह शिक्षक मुकेश कुमार दास और देव कुमार के नेतृत्व में इको क्लब का अध्यक्ष काजल कुमारी,सचिव पुष्पा कुमारी सहित सदस्य रानी कुमारी,लक्ष्मी,अंशु, कृति प्रिया,आयुष ,सुमित,श्रीलाल मुर्मू,पूजा,गुरुदेव,राखी,डेजी,लुसी,स्मृति हेंब्रम,प्रीति,अंशु,मौसम,सोनी,दरकशां को शामिल किया गया। संरक्षक सह प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने कहा कि विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी एवं व्यवहारिक समझ बच्चों में विकसित करने हेतु स्वस्थ्य जीवन शैली,सतत खाद्य प्रणाली,जैव विविधता संरक्षण,कचड़ा प्रबंधन,ऊर्जा बचत,जल संरक्षण तथा एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रति जागरूकता के लिए क्लब का गठन किया गया है।
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