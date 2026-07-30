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Purnia News: मध्य विद्यालय शोभागंज में इको क्लब का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया पूर्व प्रखंड के कबैया पंचायत में मध्य विद्यालय शोभागंज में इको क्लब का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। क्लब में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ऊर्जा और जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

Purnia News: मध्य विद्यालय शोभागंज में इको क्लब का गठन

Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के कबैया पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय शोभागंज में शैक्षणिक गतिविधियों को सशक्त बनाने एवं विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से इको क्लब का गठन किया गया। नोडल पदाधिकारी सह शिक्षक प्रणव कुमार एवं पंकज कुमार के नेतृत्व में गठित इको क्लब में जैनब खातून, रोजीना खातून, असरफ आलम, मो. आरिफ, नायरा खातून, साहिस्ता खातून, मो. इजरायल, सुमेरा तथा सरफराज को सदस्य बनाया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं क्लब के संरक्षक नृपेंद्र कुमार नीरज ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में विद्यालय में इको क्लब का गठन किया गया है।

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इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और व्यावहारिक समझ विकसित करना है। क्लब के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, सतत खाद्य प्रणाली, जैव विविधता संरक्षण, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण तथा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं की सक्रिय भागीदारी सराहनीय है।

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