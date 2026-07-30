Purnia News: गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक व नकदी जब्त

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 3 किलो 890 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 10,700 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कटिहार की ओर से मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर बेलौरी की ओर बिक्री के लिए आ रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद एनएच-131ए स्थित थाना के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा।

पुलिस टीम ने पीछा कर उसे सतडोब के पास घेरकर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीनगर थाना क्षेत्र के चांदभट्टा वार्ड-14 निवासी 35 वर्षीय मो. बसीर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से चार पैकेटों में रखा 3.890 किलोग्राम गांजा, 10,700 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष विवेक कुमार, एसआई जय प्रकाश यादव, एसआई नितिन कुमार, अनुसंधानकर्ता शत्रुघ्न सिंह, रजनीश रॉय समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि थाना क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।