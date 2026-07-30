Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक व नकदी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 3 किलो 890 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

Purnia News: गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक व नकदी जब्त

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 3 किलो 890 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 10,700 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कटिहार की ओर से मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर बेलौरी की ओर बिक्री के लिए आ रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद एनएच-131ए स्थित थाना के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा।

पुलिस टीम ने पीछा कर उसे सतडोब के पास घेरकर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीनगर थाना क्षेत्र के चांदभट्टा वार्ड-14 निवासी 35 वर्षीय मो. बसीर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से चार पैकेटों में रखा 3.890 किलोग्राम गांजा, 10,700 रुपये नकद, एक मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष विवेक कुमार, एसआई जय प्रकाश यादव, एसआई नितिन कुमार, अनुसंधानकर्ता शत्रुघ्न सिंह, रजनीश रॉय समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि थाना क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ganja Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।