Purnia News: डीएम ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय व सीएचसी का किया औचक निरीक्षण

Purnia News: भवानीपुर, एक संवाददाता। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बुधवार को भवानीपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का करीब ढाई घंटे तक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर स्थित विभिन्न शाखाओं का गहन जायजा लिया तथा अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी आधार केंद्र पहुंचे। वहां हिंदी में सूचना बोर्ड नहीं लगे होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार को सभी आवश्यक बोर्ड शीघ्र हिंदी में लगवाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के काम से पहुंचे आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने जमीन म्यूटेशन, महीनों से बंद पेंशन और आधार संबंधी गड़बड़ियों की शिकायत की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर की साफ-सफाई की स्थिति पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और सिविल सर्जन तथा सीएचसी प्रभारी को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, भंडार कक्ष, प्रसव कक्ष समेत विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया तथा जर्जर अस्पताल भवन की मरम्मत जल्द कराने को कहा। जिलाधिकारी ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए पर्ची काउंटर पर पंखा लगाने का निर्देश भी दिया। साथ ही अस्पताल गेट से बजरंगबली चौक तक सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने का आदेश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भवानीपुर में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर, फर्जी नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं अवैध जांच घरों के विरुद्ध जल्द ही व्यापक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन को विशेष निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षु आईएएस कुमोद मिश्रा, उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार, डीपीओ सुगंधा शर्मा, सिविल सर्जन प्रमोद कन्नौजिया, एसडीएम अनुपम, एसडीपीओ संदीप गोल्डी, डीसीएलआर मोहित आनंद सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.