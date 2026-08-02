Purnia News: ‘नशा केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है’

Purnia News: -फोटो : 36 : अभियान का शुभारंभ करते गणमान्य। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन मेरा युवा भारत पूर्णि

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन मेरा युवा भारत पूर्णिया के तत्वावधान में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के अंतर्गत जिला स्कूल पूर्णिया के मुख्य भवन में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक कर विकसित भारत के निर्माण में उनकी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था राजकुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार, जिला स्कूल के प्रधानाचार्य तथा मेरा युवा भारत पूर्णिया की उपनिदेशक अंजली कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बिशनपुर कसबा एवं वरिष्ठ रंगकर्मी सुचित कुमार उर्फ एस कुमार रोहितस्व पप्पू ने किया। मंच संचालन में सहयोग कर रहे कलाकार सूरज साहनी ने भी साथ निभाया। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र के छात्राओं के द्वारा स्वागत गान गाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मेरा युवा भारत के उपनिदेशक अंजली कुमारी ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर स्वागत अभिनंदन किया। उपनिदेशक अंजली कुमारी ने सभी अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण से अभिनंदन किया。

समाज पर नशे का प्रभाव इस अवसर पर अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था राजकुमार ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारा युवा नशामुक्त और जागरूक होगा।

विद्यालय की भूमिका जिला शिक्षा पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार निर्माण का भी माध्यम है। कला, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना विकसित होती है। वहीं मेरा युवा भारत, पूर्णिया की उपनिदेशक अंजली कुमारी ने कहा कि मेरा युवा भारत का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। नशा मुक्त विकसित भारत अभियान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनेगी।

प्रतियोगिताओं का आयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समूह लोकगीत, समूह नृत्य, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, भाषण, शॉर्ट फिल्म,रील निर्माण, कविता पाठ एवं स्लोगन लेखन सहित कुल आठ जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं का विषय नशा मुक्त समाज विकसित भारत रखा गया। जिले के विभिन्न संस्कृत संस्थाएं एवं विद्यालयों तथा महाविद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी प्रतियोगिताओं निर्णय के लिए पूर्णिया के जाने-माने चर्चित अनुभवी अपनी अपनी विद्या में अनुभवी तीन-तीन निर्णायक मंडल के सदस्य बनाए गए थे।

प्रतिभागियों की सफलता निर्णायक मंडल के द्वारा चयनित प्रतिभागी सभी विधाओं में समूह नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान डी डांस स्टूडियो पूर्णिया, द्वितीय स्थान टीम तरंग पूर्णिया, तृतीय स्थान महिला कॉलेज पूर्णिया में प्राप्त किया। समूह गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बिहार लोक सांस्कृतिक मंच, द्वितीय स्थान विजय म्यूजिक कॉलेज ने प्राप्त किया। नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया, द्वितीय स्थान कला भवन नाट्य विभाग, तृतीय स्थान कसम कस्बा सांस्कृतिक मंच ने प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आयुष राय, द्वितीय स्थान गोलू कुमार, तृतीय स्थान अर्जुन सिंह ने प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लक्ष्य राज, द्वितीय स्थान शालिनी कुमारी तृतीय स्थान रिया कुमारी ने प्राप्त किया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दीपक कुमार, द्वितीय स्थान सुजीत कुमार सिंह, तृतीय स्थान सुषमा कुमारी ने प्राप्त किया। कविता लेखन में प्रथम स्थान शंभवी सिन्हा, द्वितीय स्थान निशा परवीन, तृतीय स्थान प्रिया कुमारी ने प्राप्त किया। लघु फिल्म, रील प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुभाष कुमार, द्वितीय स्थान आस्था, तृतीय स्थान कुमार वरुण ने प्राप्त किया। सभी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर पर भाग लेंगे।