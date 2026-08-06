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Purnia News: पंचायत समिति की बैठक में बिजली व्यवस्था पर बवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: केनगर में पंचायत समिति की आम बैठक में बिजली विभाग की कार्यशैली पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। कई समस्याओं पर चर्चा होने के बाद कनीय अभियंता के साथ तीखी नोकझोंक हुई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी और शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

Purnia News: पंचायत समिति की बैठक में बिजली व्यवस्था पर बवाल

Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सद्भावना सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की आम बैठक प्रखंड प्रमुख सरिता सरोज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई, लेकिन बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जमकर नाराजगी जताई। इस दौरान कनीय अभियंता और जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता भारत मलिक विभागीय योजनाओं की जानकारी देने लगे, पंचायत समिति सदस्यों और मुखियाओं ने क्षेत्र की बिजली समस्याओं को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जनप्रतिनिधियों का आरोप था कि क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर महीनों से नहीं बदले जा रहे हैं, हल्की हवा या बारिश में बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कई जगहों पर नंगे तार झूल रहे हैं और कई बिजली पोलों पर अब तक तार नहीं लगाए गए हैं।

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केनगर मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार साह ने आरोप लगाया कि कनीय अभियंता फोन नहीं उठाते हैं और मानव बल के माध्यम से संपर्क करने पर अवैध रूप से पैसे की मांग की जाती है। इसी दौरान सदन में तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। इसके बाद बैठक की कार्यवाही सामान्य हुई। सीडीपीओ अमृता वर्मा ने परवरिश योजना, गर्भवती मातृ योजना, कन्या जन्म प्रोत्साहन योजना, पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने कहा कि वे हाल ही में प्रखंड में पदस्थापित हुए हैं। अंचल कार्यालय से संबंधित किसी भी समस्या के लिए जनप्रतिनिधि सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दलालों की सक्रियता की शिकायत साक्ष्य के साथ मिलने पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप प्रमुख विजय मिस्त्री, पंचायत समिति सदस्य मुमताज आलम, तवरेज आलम, ओमप्रकाश मंडल, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद, कार्यक्रम पदाधिकारी सौरभ कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा सह सहकारिता पदाधिकारी मुकेश वर्मा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. भास्कर प्रसाद सिंह, लोहिया स्वच्छता समन्वयक मुरारी कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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