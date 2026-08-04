Purnia News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था सावन की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर शहर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही श्रद्धालु स्नान कर मंदिरों में पहुंचे और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा व भांग अर्पित कर पूजा-अर्चना की। पूरे दिन मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। महिला श्रद्धालुओं और युवतियों की अच्छी-खासी भागीदारी देखने को मिली।

सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ मधुबनी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर के शिवालय, पॉलिटेक्निक चौक शिव मंदिर, लाइन बाजार शिव मंदिर, भट्ठा काली मंदिर, आर.एन. साह चौक स्थित महावीर मंदिर, गोकुल सिंह ठाकुरबाड़ी, फोर्ड कंपनी चौक स्थित काली-शिव मंदिर, मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर स्थित काली मंदिर और मां पूरन देवी मंदिर परिसर के शिवलिंग स्थल समेत शहर के दर्जनों शिवालयों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना के लिए भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन किया। सोमवारी को लेकर पूजन सामग्री की दुकानों पर भी सुबह से चहल-पहल रही। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, पुष्प, अगरबत्ती और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी की। इससे शहर के प्रमुख बाजारों में भी अच्छी रौनक देखने को मिली।

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हरदा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ हरदा, एक संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार के पावन अवसर पर हरदा क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर मिल्की मरंगा, कामाख्या स्थान, गोआसी, मजरा, हरदा, कबैया समेत आसपास की पंचायतों के दर्जनों भक्तों ने देवों के देव महादेव एवं माता पार्वती का गंगा जल, दूध, फूल एवं बेलपत्र से विधि-विधान पूर्वक जलाभिषेक किया। श्रद्धालु काढ़ागोला गंगा से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए विभिन्न शिवालयों तक पहुंचे और भगवान शिव को अर्घ्य अर्पित किया। इस अवसर पर सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं, शिव संकीर्तन, शिव चर्चा एवं भजन-कीर्तन के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। शिव भक्तों ने पूरे दिन नियम-संयम से जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया।

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प्रखंड क्षेत्र में श्रद्धालुओं का उत्साह पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही महिला, पुरुष, युवा और बच्चों की लंबी कतारें भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। पूरे दिन मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर वातावरण ने पूरे क्षेत्र को शिवमय बना दिया। प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर, गुलाबबाग शिव मंदिर, महेंद्रपुर सार्वजनिक शिव मंदिर, गौरा शिव मंदिर, मझुआ शिव मंदिर, भोगा शिव मंदिर, चांदी कठवा शिव मंदिर सहित क्षेत्र के दर्जनों शिवालयों में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर स्थानीय समिति के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों ने व्यवस्था संभाली। कई स्थानों पर पेयजल और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई। सावन की पहली सोमवारी को लेकर पूरे प्रखंड में दिनभर धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा।

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मीरगंज क्षेत्र में जलाभिषेक का उत्सव मीरगंज, एक संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर मीरगंज क्षेत्र के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मीरगंज, खगहा, चिकनी, घरारी, दमैली, रंगपुरा ,चंपावती, संझाघाट सहित आसपास के गांवों के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। अहले सुबह से ही श्रद्धालु पूजा सामग्री लेकर मंदिरों में पहुंचने लगे। महिलाओं और युवाओं की भी अच्छी-खासी भागीदारी रही। कई शिवालयों में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की थी। भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख मंदिरों के आसपास स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवकों की भी तैनाती रही। दिनभर क्षेत्र के शिवालयों में पूजा-अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा।

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कसबा क्षेत्र का जलाभिषेक उत्सव कसबा, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर कसबा क्षेत्र शिवभक्ति में सराबोर रहा। सोमवार की सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं ने सिटी स्थित सौरा नदी से जल भरकर राणीसती मंदिर परिसर स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी। सुबह होते-होते मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सौरा नदी में स्नान कर जल लेकर मंदिर पहुंचे। कई डाक बम भी दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। अनुमानित करीब एक हजार श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस बार नवविवाहित जोड़ों की भी अच्छी-खासी मौजूदगी रही। मंदिर परिसर के आसपास पूजा सामग्री की दुकानें सजी रहीं, जबकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कसबा पुलिस तैनात रही। उधर, कोसी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। कोसी कॉलोनी शिव मंदिर के पुजारी अशोक कुमार झा ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक और पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

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दुर्गा वाहिनी का सेवा शिविर शिवभक्तों की सेवा में जुटीं मातृशक्ति-दुर्गा वाहिनी की महिलाएं

बैसा-अमौर, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर बैसा और अमौर प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने नदियों में स्नान कर मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की। बैसा घाट स्थित कनकई नदी सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद शिवभक्त जल लेकर शिवालयों में पहुंचे और भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन किया। अमौर के प्रसिद्ध तीर्थेश्वर मंदिर में भी दिनभर कांवरियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी, अमौर की ओर से शिवभक्तों के लिए सेवा शिविर लगाया गया। परमान नदी सहित विभिन्न नदियों से जल लेकर तीर्थेश्वर मंदिर पहुंचने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं को शर्बत एवं नींबू पानी पिलाया गया। सेवा शिविर का संचालन विहिप प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा, मार्गदर्शक एवं विहिप मंत्री सोहन चौधरी तथा सत्संग प्रमुख संजय राय के मार्गदर्शन में हुआ। शिविर का नेतृत्व मातृशक्ति प्रखंड उपाध्यक्ष सोनी चौधरी, दुर्गा वाहिनी प्रखंड प्रमुख बेबी देवी, सह प्रमुख रानी देवी एवं नगर सह प्रमुख हेमंती देवी ने किया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से हजारों श्रद्धालुओं की सेवा कर मिसाल पेश की। श्रद्धालुओं ने उनके सेवा भाव की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। सेवा शिविर को सफल बनाने में अंजली गुप्ता, ज्योति कुमारी, पल्लवी कुमारी, राखी, स्वस्तिका, भावना, कुसुम, शंकर साह, उमेश राय, धीरेन साह, विकास कुमार, विमलेश कुमार सहित दर्जनों महिला-पुरुष कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा।

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नर्मदेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता रूपौली, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु हाथों में जल लेकर कतारबद्ध होकर मंदिरों में पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और वातावरण भक्तिमय बना रहा। रूपौली, बिरौली, टीकापट्टी, सपाहा, मोहनपुर, मैनमा, बहदूरा समेत प्रखंड के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कई स्थानों पर शिवचर्चा, भजन-कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सोमवारी को लेकर बाजारों में भी अच्छी चहल-पहल रही। पूजा सामग्री और फलों की दुकानों पर भीड़ लगी रही तथा फलों के दाम सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहे। प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक टीकापट्टी स्थित श्री श्री 108 नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ देखी गई। करीब 72 फीट ऊंचा यह मंदिर जिले के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में शामिल है।

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जलालगढ़ में श्रद्धालुओं की भीड़ भोलेनाथ के जलाभिषेक को लगी श्रद्धालुओं की कतार

जलालगढ़, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर जलालगढ़ प्रखंड के सभी प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र और पुष्प लेकर मंदिरों में पहुंचे तथा विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पूरे दिन हर-हर महादेव के जयघोष और शिव भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। जलालगढ़ बाजार स्थित आनंदकंद रामचंद्र ठाकुरबाड़ी के शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। यहां महिला श्रद्धालुओं और युवतियों की संख्या अधिक रही। वहीं जलालगढ़ थाना परिसर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इसके अलावा पुराना थाना परिसर स्थित शिव मंदिर, सीमा शिव मंदिर, चक पंचायत भवन के समीप स्थित शिव मंदिर, एकंबा का प्रसिद्ध शिव मंदिर, हरचंदपुर, हांसी सांपा, सरसोनी और बथना सहित प्रखंड के अन्य शिवालयों में भी दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सोमवारी को लेकर मंदिरों के बाहर पूजा सामग्री, फल और प्रसाद की दुकानों पर भी अच्छी चहल-पहल रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। अगरबत्ती की सुगंध और शिव भजनों से मंदिर परिसर दिनभर भक्तिमय बना रहा।