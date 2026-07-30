Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: डेंगू पीड़ित के गांव में फागिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के धमदाहा स्थित एक डेंगू पीड़ित के गांव में जिला मलेरिया विभाग ने फांगिंग संप

Purnia News: डेंगू पीड़ित के गांव में फागिंग

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के धमदाहा स्थित एक डेंगू पीड़ित के गांव में जिला मलेरिया विभाग ने फांगिंग संपन्न करा दी। जिला मलेरिया विभाग के भीडीसीओ रविनन्दन सिंह ने बताया कि दस दिन पूर्व पटना में जांच के दौरान जिले के दो डेंगू पीड़ित रोगी की पहचान हुई थी। इसकी सूचना मलेरिया विभाग को मिलने के बाद फागिंग के लिए टीम गठित कर दी गई थी। डेंगू मरीजों में एक धमदाहा और एक बनमनखी के थे। इनमें धमदाहा के पीड़ित रोगी के गांव पहुंचने के बाद सतर्कता में बचाव के लिए गांव में फागिंग का काम करा दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dengue Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।