Purnia News: हरदा-सतकोदरिया मार्ग के चौड़ीकरण की उठी मांग, बढ़ते यातायात से रोज लगता है जाम

Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। हरदा से सतकोदरिया जाने वाले मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क संकरी होने के कारण प्रतिदिन जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों, किसानों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने हरदा एनएच-31 से बहेलिया स्थान होते हुए धमदाहा एसएच मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण कराने की मांग प्रशासन और सरकार से की है। ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग से दर्जनों पंचायतों के किसान प्रतिदिन कृषि उपज लेकर बाजार पहुंचते हैं। मखाना, मक्का और धान की खरीद-बिक्री के लिए सड़क किनारे कई गोदाम संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में मालवाहक वाहनों का आवागमन होता है।

गोदामों में ट्रकों की लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान सड़क संकरी होने के कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनापुर हवाई अड्डा बनने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। इसके बावजूद सड़क का विस्तार नहीं होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। लोगों का कहना है कि भविष्य की बढ़ती यातायात आवश्यकता को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण अब जरूरी हो गया है। गोआसी के मुखिया सह कांग्रेस जिलाध्यक्ष अफरोज आलम, रहुआ की मुखिया सुफिया प्रवीण, भाजपा नेता सच्चिदानंद साह, संजय पोद्दार, अरुण गोस्वामी तथा सतकोदरिया के सरपंच सह सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अजाउर रहमान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सरकार से शीघ्र सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे यातायात सुगम होगा, किसानों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।