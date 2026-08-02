Purnia News: पुल निर्माण को लेकर तीन अगस्त को धरना कार्यक्रम
Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। मदारघाट दरगाह कोसी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सह अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जिला अध्यक्ष बम
Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। मदारघाट दरगाह कोसी नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सह अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जिला अध्यक्ष बमबम साह के नेतृत्व में 3 अगस्त को कोसी नदी के तट पर ही आम नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम निर्धारित है। इसकी सूचना विधिवत नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2, अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया, जिला पदाधिकारी पूर्णिया के साथ स्थानीय विधायक को दी गयी है। यह जानकारी बमबम साह एवं मो राजीकुल आलम ने दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।